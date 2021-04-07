https://ria.ru/20210407/gorsluzhby-1727260014.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:46

2021-04-07T18:46

2021-04-07T18:46

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погода

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства. На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210407/fonari-1727195781.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва