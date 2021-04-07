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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:46
2021-04-07T18:46
2021-04-07T18:46
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства. На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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погода, москва
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Городские службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в среду в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По данным синоптиков, с 21.00 7 апреля по 21.00 8 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, днем 8 апреля местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Количество осадков составит до 8-15 миллиметров – это треть от месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
"В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства. На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.