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Депутат Европарламента призвал Германию "кусать русского медведя"
Депутат Европарламента призвал Германию "кусать русского медведя"
Депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален призвал Германию выстраивать более жесткую политическую линию в отношениях с Россией, пишет Die Welt. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:06
2021-04-07T23:58
allseas
европарламент
северный поток — 2
германия
сша
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален призвал Германию выстраивать более жесткую политическую линию в отношениях с Россией, пишет Die Welt. Он посоветовал Берлину отказаться от проекта "Северный поток — 2" и принять санкции против организаций, задействованных в его строительстве, по примеру США. "Нужно не только тявкать на русского медведя, но и иногда его кусать. Это не убьет медведя, но может заставить его изменить курс. И именно это необходимо", — сказал он. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год. В декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель Госдепартамента США, Вашингтон не исключает дальнейших мер против "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html
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allseas, европарламент, северный поток — 2, германия, сша

Депутат Европарламента призвал Германию "кусать русского медведя"

20:06 07.04.2021 (обновлено: 23:58 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален призвал Германию выстраивать более жесткую политическую линию в отношениях с Россией, пишет Die Welt.
Он посоветовал Берлину отказаться от проекта "Северный поток — 2" и принять санкции против организаций, задействованных в его строительстве, по примеру США.
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"Нужно не только тявкать на русского медведя, но и иногда его кусать. Это не убьет медведя, но может заставить его изменить курс. И именно это необходимо", — сказал он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Она продолжилась спустя год. В декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель Госдепартамента США, Вашингтон не исключает дальнейших мер против "Северного потока — 2".
 
AllseasЕвропарламентСеверный поток — 2ГерманияСША
 
 
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