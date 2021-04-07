https://ria.ru/20210407/germaniya-1727270542.html

Депутат Европарламента призвал Германию "кусать русского медведя"

Депутат Европарламента призвал Германию "кусать русского медведя"

Депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален призвал Германию выстраивать более жесткую политическую линию в отношениях с Россией, пишет Die Welt. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:06

2021-04-07T20:06

2021-04-07T23:58

allseas

европарламент

северный поток — 2

германия

сша

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален призвал Германию выстраивать более жесткую политическую линию в отношениях с Россией, пишет Die Welt. Он посоветовал Берлину отказаться от проекта "Северный поток — 2" и принять санкции против организаций, задействованных в его строительстве, по примеру США. "Нужно не только тявкать на русского медведя, но и иногда его кусать. Это не убьет медведя, но может заставить его изменить курс. И именно это необходимо", — сказал он. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год. В декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель Госдепартамента США, Вашингтон не исключает дальнейших мер против "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

https://ria.ru/20210402/metallolom-1603981014.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, европарламент, северный поток — 2, германия, сша