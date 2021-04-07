https://ria.ru/20210407/forum-1727262275.html

Искусственный интеллект – как избежать рисков, обсудили эксперты

Искусственный интеллект – как избежать рисков, обсудили эксперты

Искусственный интеллект (ИИ) все больше внедряется в нашу жизнь – как избежать рисков и какие возможности это несет, обсудили сегодня в рамках 11-го Российского РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:56

2021-04-07T18:56

2021-04-07T19:23

сколковский институт науки и технологий

юнеско

совет европы

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) все больше внедряется в нашу жизнь – как избежать рисков и какие возможности это несет, обсудили сегодня в рамках 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021)."Совет Европы не может оставаться в стороне от вопросов регулирования искусственного интеллекта в том смысле, в котором ИИ может создавать риски для этих ценностей. Не только для того, чтобы снизить риски, но и для того, чтобы усилить возможности", – отметил Ян Клейссен, координатор Совета Европы по управлению интернетом.Он подчеркнул, что нельзя говорить, что искусственный интеллект создает только риски. С ним связаны замечательные возможности.Максим Карлюк, программный специалист Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО, отметил, что создается рекомендация по этическим вопросам использования искусственного интеллекта."В 2019 году началась разработка первого глобального документа – рекомендации. Это проект, который уже прошел множество обсуждений. Мы общаемся со всеми заинтересованными сторонами, проводились массовые глобальные и региональные обсуждения данного проекта. Мы надеемся, что в ноябре этого года проект будет принят", – сообщил Карлюк.По его словам, документ будет не только о ценностях и принципах, но и о конкретных действиях и о том, как их реализовывать на практике."Мы предлагаем конкретные меры в 11 приоритетных областях – от здравоохранения до рынка труда. Предлагаем механизмы и инструменты реализации. В частности, предусмотрено создание оценки этического воздействия, которое позволит оценить существующие и будущие этические вопросы касательно системы ИИ, влияние на общество и что с этим делать дальше", – подчеркнул Максим Карлюк.В своем выступлении Максим Федоров, вице-президент в области искусственного интеллекта и машинного моделирования Сколковского института науки и технологий, заметил, что необходимо проработать три аспекта по этой рекомендации."Одна из главнейших задач, которую мы должны сейчас решить, в том числе на международных площадках, – это все-таки определиться с терминологией. Когда мы задаемся целью этически что-то регулировать, то давайте определимся, что мы регулируем. Потому что эта неопределенность, некое облако мемов вокруг технологий, создает простор для манипуляций", – отметил он.Второй аспект – субъектность и объектность автономных интеллектуальных систем."В разных странах очень разные культурные подходы к субъектности и объектности. Наша позиция, которая отражена в проекте рекомендации по этике искусственного интеллекта, – все-таки искусственный интеллект это пока объект права", – подчеркнул Максим Федоров.Третий вопрос – прозрачность, Trustworthy AI. Так как доверие к технологиям – это не только технические вопросы по устойчивости, безопасности, прогнозируемости результатов. "Есть психологические и социальные моменты, которые требуется проговорить, решить вопрос доверия к технологиям", – заключил он.Участники дискуссии отметили, что ведутся работы по решению всех этих вопросов, но они требуют и научного подхода: исследования, эксперименты, создание площадок, где тот или иной подход отрабатывается, а также прогнозирование рисков.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021).

https://ria.ru/20210407/internet-1727187919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколковский институт науки и технологий, юнеско, совет европы, общество