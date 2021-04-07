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"Гибель империи. Российский урок". Серия 9
"Гибель империи. Российский урок". Серия 9
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:56
2021-04-07T16:56
2021-04-07T16:56
"гибель империи. российский урок"
митрополит тихон (шевкунов)
гражданская война в россии (1917-1922)
февральская революция 1917 года
октябрьская революция (1917)
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Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года."Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
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РИА Новости
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"Гибель империи. Российский урок". Серия 9
"Гибель империи. Российский урок". Серия 9
2021-04-07T16:56
true
PT17M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, митрополит тихон (шевкунов), гражданская война в россии (1917-1922), февральская революция 1917 года, октябрьская революция (1917)
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года.
"Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).