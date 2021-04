Во Флориде стартовала ракета Falcon 9

Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 12.34 по времени Восточного побережья США (19.34 мск). Ракета должна вывести на орбиту очередную группу из 60 спутников Starlink. По информации SpaceX, вывод спутников на заданную орбиту состоится через один час и три минуты после старта. Первая ступень отделилась от ракеты-носителя через 2,5 минуты после старта и около девяти минут спустя вертикально опустилась на стоящую в 630 километрах от места старта плавучую платформу Of Course I Still Love You.