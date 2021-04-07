Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1727251111.html
Патрушев поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС
Патрушев поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв отношений с... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T18:05
2021-04-08T03:11
россия
сергей лавров
евросоюз
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_0:209:3013:1904_1920x0_80_0_0_43523acb736d715df5601c0f63cf86ed.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв отношений с Европой."Я слова Сергея Викторовича поддерживаю. В закрытые двери стучаться мы не будем, но мы к сотрудничеству готовы", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.При этом Патрушев отметил важность взаимодействия с Европой.По его словам, сегодня многие европейские страны просят Россию поделиться вакцинами ради спасения жизней своих граждан."И если наша помощь нужна, то мы ее готовы оказать", - отметил Патрушев.Ранее Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. На этой неделе глава Лавров заявил, что разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно, инициатором является Евросоюз.
https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1604447283.html
https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596503159_215:195:2685:2047_1920x0_80_0_0_428a534d4c214d65c2357d1fa18ca93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, евросоюз, николай патрушев, в мире

Патрушев поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

18:05 07.04.2021 (обновлено: 03:11 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв отношений с Европой.
"Я слова Сергея Викторовича поддерживаю. В закрытые двери стучаться мы не будем, но мы к сотрудничеству готовы", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.
При этом Патрушев отметил важность взаимодействия с Европой.

"Тем не менее держим двери открытыми, потому что прекрасно понимаем: есть сиюминутная ситуация, на которую ориентируются западные политики, и в то же время есть исторические узы, веками складывавшиеся между россиянами и европейцами", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Мужчина в защитной маске проходит мимо граффити с изображением глобуса во время пандемии коронавируса в мире - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 08:00
Дайте порулить: лидеры ЕС захотели в мировое правительство
По его словам, сегодня многие европейские страны просят Россию поделиться вакцинами ради спасения жизней своих граждан.
"И если наша помощь нужна, то мы ее готовы оказать", - отметил Патрушев.
Ранее Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. На этой неделе глава Лавров заявил, что разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно, инициатором является Евросоюз.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 17:25
МИД прокомментировал присоединение ряда стран к санкциям ЕС против России
 
РоссияСергей ЛавровЕвросоюзНиколай ПатрушевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
01:14В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
Лента новостейМолния