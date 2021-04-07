Патрушев поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС
18:05 07.04.2021 (обновлено: 03:11 08.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв отношений с Европой.
"Я слова Сергея Викторовича поддерживаю. В закрытые двери стучаться мы не будем, но мы к сотрудничеству готовы", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.
При этом Патрушев отметил важность взаимодействия с Европой.
"Тем не менее держим двери открытыми, потому что прекрасно понимаем: есть сиюминутная ситуация, на которую ориентируются западные политики, и в то же время есть исторические узы, веками складывавшиеся между россиянами и европейцами", - подчеркнул секретарь Совбеза.
По его словам, сегодня многие европейские страны просят Россию поделиться вакцинами ради спасения жизней своих граждан.
"И если наша помощь нужна, то мы ее готовы оказать", - отметил Патрушев.
Ранее Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. На этой неделе глава Лавров заявил, что разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно, инициатором является Евросоюз.