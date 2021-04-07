https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1727251111.html

Патрушев поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Патрушев поддержал слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв отношений с... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-07T18:05

2021-04-07T18:05

2021-04-08T03:11

россия

сергей лавров

евросоюз

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв отношений с Европой."Я слова Сергея Викторовича поддерживаю. В закрытые двери стучаться мы не будем, но мы к сотрудничеству готовы", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду.При этом Патрушев отметил важность взаимодействия с Европой.По его словам, сегодня многие европейские страны просят Россию поделиться вакцинами ради спасения жизней своих граждан."И если наша помощь нужна, то мы ее готовы оказать", - отметил Патрушев.Ранее Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. На этой неделе глава Лавров заявил, что разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно, инициатором является Евросоюз.

https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1604447283.html

https://ria.ru/20210401/sanktsii-1603837937.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, николай патрушев, в мире