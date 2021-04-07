https://ria.ru/20210407/eksport-1727187605.html

Москва увеличила экспорт продукции АПК в страны Северной Америки на 7,5%

Москва увеличила экспорт продукции АПК в страны Северной Америки на 7,5%

Москва по итогам 2020 года экспортировала в США, Канаду и Мексику продукцию агропромышленного комплекса на 50 миллионов долларов, что на 7,5% выше показателя... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:15

2021-04-07T14:15

2021-04-07T14:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва по итогам 2020 года экспортировала в США, Канаду и Мексику продукцию агропромышленного комплекса на 50 миллионов долларов, что на 7,5% выше показателя 2019 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", в 2020 году среди экспортируемых в США товаров особенно востребованным было московское мороженое, поставки которого выросли в четыре раза и превысили 8 миллионов долларов. Также значительно вырос экспорт в США мучных кондитерских изделий (на 43%), рыбных консервов (на 15%) и шоколадных изделий (на 13%).В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что не менее важными импортерами столичной агропромышленной продукции в регионе являются Мексика и Канада. Рост поставок в Мексику в 2020 году составил почти 10 миллионов долларов, а в Канаду - 4,7 миллиона долларов.Наиболее популярными московскими товарами в Мексике стали пищевые добавки, шоколадные и мучные кондитерские изделия. В торговле с Канадой главным товаром является мороженое, которое занимает половину в общей структуре экспорта. Также Канада импортирует из столицы России шоколадные изделия, рыбные консервы и безалкогольные напитки, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210406/biznes-missiya-1727058627.html

москва

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александр прохоров, москва