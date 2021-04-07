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Мирный житель подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Мирный житель подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на неустановленном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец в районе... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:45
2021-04-07T23:46
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на неустановленном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного ЛНР села Желтое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в ЛНР заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца, по которому проходит в определенных районах линия соприкосновения.По данным Народной милиции ЛНР, мужчина 1964 года рождения, желая сократить путь, пошел вдоль берега реки Северский Донец в районе подконтрольного республике села Желтое и подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина с тяжелыми осколочными ранениями доставлен в Республиканский центр экстренной помощи."По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210407/vzryv-1727216808.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

Мирный житель подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

23:45 07.04.2021 (обновлено: 23:46 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики подорвался на неустановленном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного ЛНР села Желтое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца, по которому проходит в определенных районах линия соприкосновения.

"Несмотря на действующее перемирие, мирные граждане продолжают страдать от украинской агрессии. Зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным Народной милиции ЛНР, мужчина 1964 года рождения, желая сократить путь, пошел вдоль берега реки Северский Донец в районе подконтрольного республике села Желтое и подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина с тяжелыми осколочными ранениями доставлен в Республиканский центр экстренной помощи.
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"По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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