https://ria.ru/20210407/donbass-1727287496.html
В ЛНР назвали заседание контактной группы по Донбассу безрезультатным
В ЛНР назвали заседание контактной группы по Донбассу безрезультатным
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось без результата, сообщила в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:16
2021-04-07T23:16
2021-04-07T23:26
донбасс
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киев
украина
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось без результата, сообщила в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Внеочередные переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции."Внеочередное заседание контактной группы завершилось безрезультатно: Киев продолжил попытки имитации миротворческой деятельности, тогда как на практике блокировал любые практические шаги по усилению режима прекращения огня", - говорится в заявлении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.По словам Ковшарь, Киев сделал "первый реальный шаг по возвращению к выполнению подписанных мер" по перемирию, которые действуют восемь месяцев, и привел текст заявления министерства обороны Украины в соответствие с соглашением от 22 июля 2020 года. Она уточнила, что представители ЛНР, в свою очередь, не только согласились на участие во внеочередной видеоконференции контактной группы но и подготовили и направили конкретные предложения по обеспечению работы координационного механизма, предусматривающего возможность предотвращения и верификации перемирия.Сообщается, что Киеву предложили "компромиссный вариант, включающий политическую декларацию и конкретную практическую часть" – возобновление действия координационного механизма с 0:01 8 апреля, и поручение подгруппе по безопасности дополнительно проработать его детали к следующему заседанию."Ни на какие наши предложения Украина не согласилась. Через три с половиной часа дискуссии, когда стало ясно, что позиции сторон и, вероятно, их задачи крайне различаются, к украинской делегации присоединился руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Несмотря на прямой и обстоятельный диалог, который завязался между представителями республик и господином Ермаком, продвинуться в обсуждении практических шагов не удалось", - говорится в сообщении пресс-секретаря делегации ЛНР.Ковшарь уточнила, что в итоге заседание "завершилось ничем".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210407/kiev-1727287152.html
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донбасс, луганская народная республика, киев, украина, в мире
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу
завершилось без результата, сообщила в среду пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики
на минских переговорах Мария Ковшарь.
Внеочередные переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции.
"Внеочередное заседание контактной группы завершилось безрезультатно: Киев продолжил попытки имитации миротворческой деятельности, тогда как на практике блокировал любые практические шаги по усилению режима прекращения огня", - говорится в заявлении Ковшарь в Telegram
-канале делегации ЛНР в контактной группе.
По словам Ковшарь, Киев сделал "первый реальный шаг по возвращению к выполнению подписанных мер" по перемирию, которые действуют восемь месяцев, и привел текст заявления министерства обороны Украины в соответствие с соглашением от 22 июля 2020 года. Она уточнила, что представители ЛНР, в свою очередь, не только согласились на участие во внеочередной видеоконференции контактной группы но и подготовили и направили конкретные предложения по обеспечению работы координационного механизма, предусматривающего возможность предотвращения и верификации перемирия.
"Несмотря на наши надежды, на сегодняшнем заседании украинская делегация вновь настаивала на принятии пустого, неконкретного и не нацеленного на какие-либо практические шаги политического заявления о "возобновлении" перемирия", - уточнила Ковшарь.
Сообщается, что Киеву предложили "компромиссный вариант, включающий политическую декларацию и конкретную практическую часть" – возобновление действия координационного механизма с 0:01 8 апреля, и поручение подгруппе по безопасности дополнительно проработать его детали к следующему заседанию.
"Ни на какие наши предложения Украина не согласилась. Через три с половиной часа дискуссии, когда стало ясно, что позиции сторон и, вероятно, их задачи крайне различаются, к украинской делегации присоединился руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Несмотря на прямой и обстоятельный диалог, который завязался между представителями республик и господином Ермаком, продвинуться в обсуждении практических шагов не удалось", - говорится в сообщении пресс-секретаря делегации ЛНР.
Ковшарь уточнила, что в итоге заседание "завершилось ничем".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.