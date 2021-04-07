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Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:38
2021-04-07T19:38
лнр
мид днр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. В ДНР сообщали о планах обсудить увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков, провести разбирательство по факту гибели ребенка в результате применения ударного беспилотника, а также достичь "консолидированного понимания о приверженности достигнутым договоренностям" о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе."Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 14 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Такое же заявление сделал МИД ЛНР.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html
https://ria.ru/20210407/zelenskiy-1727160421.html
донецкая народная республика
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лнр, мид днр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось

19:38 07.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. В ДНР сообщали о планах обсудить увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков, провести разбирательство по факту гибели ребенка в результате применения ударного беспилотника, а также достичь "консолидированного понимания о приверженности достигнутым договоренностям" о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе.
"Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 14 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Такое же заявление сделал МИД ЛНР.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
18:26
Патрушев заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
12:28
Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
 
ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
 
 
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