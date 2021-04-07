https://ria.ru/20210407/donbass-1727267961.html

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось

Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:38

2021-04-07T19:38

2021-04-07T19:38

лнр

мид днр

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727035281_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_5336f35eb45ded72a3a075d48746b5cf.jpg

ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу завершилось, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. В ДНР сообщали о планах обсудить увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков, провести разбирательство по факту гибели ребенка в результате применения ударного беспилотника, а также достичь "консолидированного понимания о приверженности достигнутым договоренностям" о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе."Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 14 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Такое же заявление сделал МИД ЛНР.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html

https://ria.ru/20210407/zelenskiy-1727160421.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лнр, мид днр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире