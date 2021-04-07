https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html

Патрушев заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе

Патрушев заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе стало следствием серьезных внутренних проблем на Украине, от которых Киев тем самым пытается отвлечь население, заявил секретарь... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:26

2021-04-07T18:26

2021-04-07T22:42

россия

донбасс

николай патрушев

украина

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе стало следствием серьезных внутренних проблем на Украине, от которых Киев тем самым пытается отвлечь население, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По его словам, Киев решает свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из Украины давно утекают за рубеж."Экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен - лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане", - добавил Патрушев.Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, но внимательно отслеживает ситуацию, исходя из ее развития будут приняты конкретные меры, добавил Николай Патрушев.На вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине, Патрушев ответил: "Мы таких планов не вынашиваем, нет"."Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - добавил он.

https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html

https://ria.ru/20210407/donbass-1727251555.html

россия

донбасс

украина

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россия, донбасс, николай патрушев, украина, в мире