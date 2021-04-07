https://ria.ru/20210407/donbass-1727251555.html

МИД обвинил Украину в наращивании численности войск в Донбассе

МИД обвинил Украину в наращивании численности войск в Донбассе

Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения, продолжает нарушать режим прекращения огня, заявила официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:07

2021-04-07T18:07

2021-04-07T18:22

ситуация в днр и лнр

мария захарова

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

оон

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения, продолжает нарушать режим прекращения огня, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово"."В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства."Обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе. В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти", - заявила Захарова.Кроме того, в качестве повода используются плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет, отметила она."Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины", - заявила Захарова."Все это не способствует безопасности в регионе, урегулированию конфликта в Донбассе и вызывает серьезную обеспокоенность российской стороны. Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины. Выступаем за урегулирование конфликта в Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией 2202 СБ ООН", - говорится в комментарии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

киев

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ситуация в днр и лнр, мария захарова, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, оон, украина, россия, донбасс, киев, в мире