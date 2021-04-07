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В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке диверсий в Донбассе
В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке диверсий в Донбассе
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке украинскими силовиками диверсий на... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:39
2021-04-07T16:39
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке украинскими силовиками диверсий на линии соприкосновения в Донбассе."Командование операции объединенных сил не отказалось от своих планов и продолжает готовить диверсии на линии боевого соприкосновения. По имеющейся у нас информации, в расположение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады прибыла группа специалистов по диверсионной деятельности из состава восьмого полка спецназа сил специальных операций для проведения диверсионных действий с дистанционным минированием местности, а также с применением БПЛА, снаряженных взрывными устройствами", - сказал в среду журналистам Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ukraina-1727194188.html
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эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке диверсий в Донбассе

16:39 07.04.2021
 
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© AP Photo / Vitali Komar
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке украинскими силовиками диверсий на линии соприкосновения в Донбассе.
"Командование операции объединенных сил не отказалось от своих планов и продолжает готовить диверсии на линии боевого соприкосновения. По имеющейся у нас информации, в расположение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады прибыла группа специалистов по диверсионной деятельности из состава восьмого полка спецназа сил специальных операций для проведения диверсионных действий с дистанционным минированием местности, а также с применением БПЛА, снаряженных взрывными устройствами", - сказал в среду журналистам Басурин.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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В ДНР предупредили Украину о последствиях при наступлении в Донбассе
 
Эдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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