https://ria.ru/20210407/donbass-1727208780.html

Началось внеочередное заседание контактной группы по Донбассу

Началось внеочередное заседание контактной группы по Донбассу

Внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:31

2021-04-07T15:31

2021-04-07T15:31

лнр

мид днр

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в режиме видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что примут участие во внеочередном заседании контактной группы, инициированном Киевом. Среди планируемых к обсуждению вопросов - увеличение обстрелов со стороны украинских силовиков и выполнение мер по обеспечению перемирия в Донбассе."Началось внеочередное заседание контактной группы для обсуждения вопросов безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Представитель пресс-службы делегации ЛНР также заявил о начале заседания. "Началось внеочередное заседание контактной группы", - сказал он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210407/zelenskiy-1727160421.html

https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html

донецкая народная республика

украина

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лнр, мид днр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире