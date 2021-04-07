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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210407/donbass-1727175614.html
В Кремле прокомментировали связь курса рубля с ситуацией в Донбассе
В Кремле прокомментировали связь курса рубля с ситуацией в Донбассе
Нагнетание напряженности в Донбассе - в непосредственной близости от российских границ - оказывает на рынки негативное эмоциональное воздействие, однако... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:32
2021-04-07T13:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нагнетание напряженности в Донбассе - в непосредственной близости от российских границ - оказывает на рынки негативное эмоциональное воздействие, однако макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна и предсказуема, а некая волатильность курса рубля была и раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Рубль в последние дни ощутимо ослабляется, и в среду курс доллара поднимался выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года, евро на Мосбирже торгуется дороже 92 рублей впервые с начала февраля текущего года. Журналисты, задавая вопрос Пескову, связали ослабление рубля в обострением ситуации вокруг Донбасса, в частности после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности армии России по всей стране."Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли эскалация конфликта на Донбассе ударить по экономике России, благосостоянию граждан."Такая волатильность курса (рубля - ред.) - она, вы знаете, была и раньше, были разные причины - спекулятивного и неспекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом", - добавил представитель Кремля.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, динамика курсов валют, донбасс, украина, в мире

В Кремле прокомментировали связь курса рубля с ситуацией в Донбассе

13:32 07.04.2021 (обновлено: 13:48 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нагнетание напряженности в Донбассе - в непосредственной близости от российских границ - оказывает на рынки негативное эмоциональное воздействие, однако макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна и предсказуема, а некая волатильность курса рубля была и раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рубль в последние дни ощутимо ослабляется, и в среду курс доллара поднимался выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года, евро на Мосбирже торгуется дороже 92 рублей впервые с начала февраля текущего года. Журналисты, задавая вопрос Пескову, связали ослабление рубля в обострением ситуации вокруг Донбасса, в частности после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности армии России по всей стране.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 12:09
СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
"Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли эскалация конфликта на Донбассе ударить по экономике России, благосостоянию граждан.
"Такая волатильность курса (рубля - ред.) - она, вы знаете, была и раньше, были разные причины - спекулятивного и неспекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом", - добавил представитель Кремля.
"Я думаю, что все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации аналогичной "черному вторнику" 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо УкраиныГермания, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 10:21
Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете
Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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