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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:12
2021-04-07T12:33
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Она (ситуация на линии соприкосновения – ред.) остается крайне неспокойной и идет по нарастающий, ухудшается, количество обстрелов увеличивается", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Он отметил, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе."То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации."Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны", - отметил Пушилин.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210407/mobilizatsiya-1727159751.html
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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин

12:12 07.04.2021 (обновлено: 12:33 07.04.2021)
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Она (ситуация на линии соприкосновения – ред.) остается крайне неспокойной и идет по нарастающий, ухудшается, количество обстрелов увеличивается", - заявил Пушилин на пресс-конференции.
Он отметил, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо УкраиныГермания, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
12:24
В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
"То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", - заявил Пушилин на пресс-конференции.
Он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации.
"Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны", - отметил Пушилин.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
10:21
Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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