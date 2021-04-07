https://ria.ru/20210407/donbass-1727157434.html

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:12

2021-04-07T12:12

2021-04-07T12:33

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Она (ситуация на линии соприкосновения – ред.) остается крайне неспокойной и идет по нарастающий, ухудшается, количество обстрелов увеличивается", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Он отметил, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе."То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, личного состава у линии соприкосновения говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации."Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны", - отметил Пушилин.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210407/mobilizatsiya-1727159751.html

https://ria.ru/20210407/donbass-1727135320.html

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украина

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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире