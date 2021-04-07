https://ria.ru/20210407/donbass-1727156490.html
СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
Российские следователи завели еще два уголовных дела против украинских силовиков из-за гибели и ранений граждан в Донбассе, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:09
2021-04-07T12:09
2021-04-07T12:09
светлана петренко
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
горловка
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские следователи завели еще два уголовных дела против украинских силовиков из-за гибели и ранений граждан в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко."Возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления... "применение запрещенных средств и методов ведения войны" в связи с противоправными действиями украинских силовиков", - сказала она.Как полагает следствие, представители ВС Украины и других воинских формирований активно применяют в Донбассе тактику минирования территорий, на которых расположены объекты гражданской инфраструктуры. Отмечается, что украинскими силовиками были установлены мины в районе улицы Набережной поселка городского типа Славяносербска. Добавляется, что 6 апреля двое детей гуляли в данном районе, в результате произошел подрыв боеприпасов - 17-летний подросток погиб от полученных травм, второй потерпевший 16 лет был ранен.Как подчеркнула Петренко, украинские силовики на протяжении долгого времени ведут прицельные артобстрелы гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево города Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате на приусадебный участок по улице Полетаева попал, но сразу не сдетонировал один из боеприпасов. Отмечается, что 6 апреля 65-летняя местная жительница задела этот боеприпас, в результате тот взорвался, женщина была ранена.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений и должностные лица из числа украинских силовиков, причастных к их совершению.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ukraina-1727128454.html
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светлана петренко, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), горловка, украина, в мире