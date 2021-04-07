Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете
10:21 07.04.2021 (обновлено: 12:21 07.04.2021)
КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной".
"Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал посол в твиттере, опубликовав скриншот с сайта газеты.
Публикация в Der Standard от 6 апреля озаглавлена "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Слова о "гражданской войне" в Донбассе приводятся как цитата президента Украины: "Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".
О том, что НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе, Зеленский заявил в телефонном разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, но, как следует из сообщения на его сайте, слова "гражданская" не произносил.
Украинские власти настаивают на том, чтобы конфликт в Донбассе не называли гражданской войной — они утверждают, что это агрессия со стороны России. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Что касается вступления в НАТО, то, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это только усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса это будет глубоко неприемлемой перспективой.