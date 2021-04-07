https://ria.ru/20210407/donbass-1727135320.html

Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете

Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной". РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:21

2021-04-07T10:21

2021-04-07T12:21

россия

александр щерба

донбасс

нато

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украина

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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной"."Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал посол в твиттере, опубликовав скриншот с сайта газеты.Публикация в Der Standard от 6 апреля озаглавлена "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Слова о "гражданской войне" в Донбассе приводятся как цитата президента Украины: "Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".О том, что НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе, Зеленский заявил в телефонном разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, но, как следует из сообщения на его сайте, слова "гражданская" не произносил.Украинские власти настаивают на том, чтобы конфликт в Донбассе не называли гражданской войной — они утверждают, что это агрессия со стороны России. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Что касается вступления в НАТО, то, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это только усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса это будет глубоко неприемлемой перспективой.

https://ria.ru/20210407/kuleba-1727115713.html

россия

донбасс

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россия, александр щерба, донбасс, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире