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Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете
Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете
Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной". РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:21
2021-04-07T12:21
россия
александр щерба
донбасс
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной"."Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал посол в твиттере, опубликовав скриншот с сайта газеты.Публикация в Der Standard от 6 апреля озаглавлена "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Слова о "гражданской войне" в Донбассе приводятся как цитата президента Украины: "Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".О том, что НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе, Зеленский заявил в телефонном разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, но, как следует из сообщения на его сайте, слова "гражданская" не произносил.Украинские власти настаивают на том, чтобы конфликт в Донбассе не называли гражданской войной — они утверждают, что это агрессия со стороны России. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Что касается вступления в НАТО, то, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это только усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса это будет глубоко неприемлемой перспективой.
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россия, александр щерба, донбасс, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

Посол Украины возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийской газете

10:21 07.04.2021 (обновлено: 12:21 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился из-за статьи в газете Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали "гражданской войной".
"Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал посол в твиттере, опубликовав скриншот с сайта газеты.
Публикация в Der Standard от 6 апреля озаглавлена "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Слова о "гражданской войне" в Донбассе приводятся как цитата президента Украины: "Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе".
О том, что НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе, Зеленский заявил в телефонном разговоре с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, но, как следует из сообщения на его сайте, слова "гражданская" не произносил.
Украинские власти настаивают на том, чтобы конфликт в Донбассе не называли гражданской войной — они утверждают, что это агрессия со стороны России. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Что касается вступления в НАТО, то, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это только усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса это будет глубоко неприемлемой перспективой.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Глава МИД Украины Кулеба назвал условие для открытия огня в Донбассе
 
РоссияАлександр ЩербаДонбассНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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