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Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:48
2021-04-07T10:48
2021-04-07T11:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
доллар
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек - до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро - на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% - до 63 долларов за баррель.
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