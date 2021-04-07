https://ria.ru/20210407/dollar-1727139880.html

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:48

2021-04-07T10:48

2021-04-07T11:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

доллар

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек - до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро - на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% - до 63 долларов за баррель.

https://ria.ru/20210407/evro-1727128911.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, доллар, экономика