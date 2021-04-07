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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210407/dollar-1727139880.html
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:48
2021-04-07T11:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
доллар
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек - до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро - на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% - до 63 долларов за баррель.
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россия, динамика курсов валют, доллар, экономика

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года

10:48 07.04.2021 (обновлено: 11:20 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара в Москве
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться к доллару и евро в среду утром, курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск поднимался на 66 копеек - до 77,92 рубля (уже поднимался до 78,02 рубля), курс евро - на 78 копеек, до 92,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% - до 63 долларов за баррель.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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