https://ria.ru/20210407/diktatura-1727192488.html

Украинский политолог: Зеленский превратит страну в диктатуру

Украинский политолог: Зеленский превратит страну в диктатуру

Украина превратится в страну с прозападным авторитарным режимом, где президент будет обладать практически неограниченными полномочиями. Такой прогноз сделал... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:34

2021-04-07T14:34

2021-04-07T14:34

киевский центр политических исследований и конфликтологии

донбасс

михаил погребинский

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина превратится в страну с прозападным авторитарным режимом, где президент будет обладать практически неограниченными полномочиями. Такой прогноз сделал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в статье The National Interest.По мнению эксперта, западные страны ошибочно полагают, что Украина стремится к развитию демократического общества, так как выбрала путь интеграции в Евросоюз. Он напомнил, что люди, избравшие Владимира Зеленского в качестве президента Украины, надеялись на то, что новый глава государства откажется от тупикового курса своего предшественника, положит конец войне на Донбассе и начнет настоящую борьбу с коррупцией. Однако Зеленский выбрал путь укрепления личной власти, добавил автор.Погребинский указывает на то, что нынешний президент лишь пытается создать видимость демократических реформ, тогда как на деле наделил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) практическими неограниченными правами в борьбе с оппозицией.Он также напомнил о недавнем лишении независимости Конституционного суда, когда Зеленский незаконно снял с поста его председателя Александра Тупицкого.Специалист не обошел стороной и недавние решения о введении санкции против ряда украинских физических и юридических лиц, что, как отмечает он, было сделано в обход прямого конституционного запрета на применение санкций против граждан Украины.Эксперт возложил вину на Зеленского за создание авторитарной Украины, который пытается подавить любые оппозиционные настроения в Раде, СМИ и обществе под мнимой угрозой со стороны России.Погребинский заключил, что президенту придется все больше полагаться на силовое подавление любого сопротивления установленному политическому курсу, и все это "вряд ли закончится хорошо".

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ukraina--1727123637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/donbass-1727060789.html

https://ria.ru/20210406/proval-1604377177.html

донбасс

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киевский центр политических исследований и конфликтологии, донбасс, михаил погребинский, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире