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Украинский политолог: Зеленский превратит страну в диктатуру
Украинский политолог: Зеленский превратит страну в диктатуру
Украина превратится в страну с прозападным авторитарным режимом, где президент будет обладать практически неограниченными полномочиями. Такой прогноз сделал... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:34
2021-04-07T14:34
киевский центр политических исследований и конфликтологии
донбасс
михаил погребинский
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина превратится в страну с прозападным авторитарным режимом, где президент будет обладать практически неограниченными полномочиями. Такой прогноз сделал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в статье The National Interest.По мнению эксперта, западные страны ошибочно полагают, что Украина стремится к развитию демократического общества, так как выбрала путь интеграции в Евросоюз. Он напомнил, что люди, избравшие Владимира Зеленского в качестве президента Украины, надеялись на то, что новый глава государства откажется от тупикового курса своего предшественника, положит конец войне на Донбассе и начнет настоящую борьбу с коррупцией. Однако Зеленский выбрал путь укрепления личной власти, добавил автор.Погребинский указывает на то, что нынешний президент лишь пытается создать видимость демократических реформ, тогда как на деле наделил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) практическими неограниченными правами в борьбе с оппозицией.Он также напомнил о недавнем лишении независимости Конституционного суда, когда Зеленский незаконно снял с поста его председателя Александра Тупицкого.Специалист не обошел стороной и недавние решения о введении санкции против ряда украинских физических и юридических лиц, что, как отмечает он, было сделано в обход прямого конституционного запрета на применение санкций против граждан Украины.Эксперт возложил вину на Зеленского за создание авторитарной Украины, который пытается подавить любые оппозиционные настроения в Раде, СМИ и обществе под мнимой угрозой со стороны России.Погребинский заключил, что президенту придется все больше полагаться на силовое подавление любого сопротивления установленному политическому курсу, и все это "вряд ли закончится хорошо".
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киевский центр политических исследований и конфликтологии, донбасс, михаил погребинский, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Украинский политолог: Зеленский превратит страну в диктатуру

14:34 07.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина превратится в страну с прозападным авторитарным режимом, где президент будет обладать практически неограниченными полномочиями. Такой прогноз сделал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в статье The National Interest.
По мнению эксперта, западные страны ошибочно полагают, что Украина стремится к развитию демократического общества, так как выбрала путь интеграции в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Он напомнил, что люди, избравшие Владимира Зеленского в качестве президента Украины, надеялись на то, что новый глава государства откажется от тупикового курса своего предшественника, положит конец войне на Донбассе и начнет настоящую борьбу с коррупцией.
Однако Зеленский выбрал путь укрепления личной власти, добавил автор.
Погребинский указывает на то, что нынешний президент лишь пытается создать видимость демократических реформ, тогда как на деле наделил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) практическими неограниченными правами в борьбе с оппозицией.
"Исполнительная власть в лице офиса президента использует СНБО для контроля над остальными ветвями", — пишет эксперт.
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Он также напомнил о недавнем лишении независимости Конституционного суда, когда Зеленский незаконно снял с поста его председателя Александра Тупицкого.
"Это то же самое, если бы президент США Джо Байден отменил решения Дональда Трампа о назначении двух судей Верховного суда, чтобы изменить баланс сил в пользу либерально настроенных судей", — объяснил Погребинский.
Специалист не обошел стороной и недавние решения о введении санкции против ряда украинских физических и юридических лиц, что, как отмечает он, было сделано в обход прямого конституционного запрета на применение санкций против граждан Украины.
Эксперт возложил вину на Зеленского за создание авторитарной Украины, который пытается подавить любые оппозиционные настроения в Раде, СМИ и обществе под мнимой угрозой со стороны России.
Погребинский заключил, что президенту придется все больше полагаться на силовое подавление любого сопротивления установленному политическому курсу, и все это "вряд ли закончится хорошо".
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Киевский Центр политических исследований и конфликтологииДонбассМихаил ПогребинскийЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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