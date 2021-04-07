https://ria.ru/20210407/delo-1727134547.html

В Челябинской области завели дело после обнаружения тела девочки в пакете

В Челябинской области завели дело после обнаружения тела девочки в пакете

Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки в пакете, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:11

2021-04-07T10:11

2021-04-07T10:11

мирный

красноармейский район

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки в пакете, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее сообщалось, что 5 апреля около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки.

https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html

мирный

красноармейский район

челябинская область

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мирный, красноармейский район, челябинская область, происшествия