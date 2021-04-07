https://ria.ru/20210407/delo-1727134547.html
В Челябинской области завели дело после обнаружения тела девочки в пакете
В Челябинской области завели дело после обнаружения тела девочки в пакете
Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки в пакете, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:11
2021-04-07T10:11
2021-04-07T10:11
мирный
красноармейский район
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки в пакете, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее сообщалось, что 5 апреля около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки.
https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html
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мирный, красноармейский район, челябинская область, происшествия