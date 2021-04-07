https://ria.ru/20210407/buzova-1727157258.html
Бузова прокомментировала конфликт с Собчак на премии "Жара"
Бузова прокомментировала конфликт с Собчак на премии "Жара"
Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала конфликт с Ксенией Собчак на недавней церемонии вручения премии "Жара", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:27
2021-04-07T13:27
2021-04-07T13:29
филипп киркоров
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давид манукян (dava)
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шоу-бизнес
ксения собчак
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала конфликт с Ксенией Собчак на недавней церемонии вручения премии "Жара", сообщает "СтарХит".Тогда Собчак в ироничной форме внезапно заговорила про экс-возлюбленного Бузовой — блогера и музыканта Давида Манукяна (Dava), чем довела певицу до слез.Уже за кулисами Ольга, расстроенная этими словами ведущей церемонии, заявила журналистам: "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем".Спустя несколько дней, на премьере мультфильма "100% Волк", в котором Бузова озвучила одного из персонажей, она уже спокойнее объяснила журналистам, как относится к произошедшему.Она также добавила, что сама в шоу-бизнесе уже 17 лет, однако каждый раз поражается таким ситуациям.Ольга также добавила, что не обижается и на своего друга Филиппа Киркорова, который тоже подшучивал над ней во время этой церемонии. По ее словам, они очень похожи тем, что очень доверяют людям."А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются", — сказала телеведущая.Бузова и Манукян разошлись в январе этого года после почти двух лет отношений. Точная причина их расставания до сих пор неизвестна.
https://ria.ru/20210405/zhara-1604263946.html
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филипп киркоров, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), москва, шоу-бизнес, ксения собчак, ольга бузова
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала конфликт с Ксенией Собчак на недавней церемонии вручения премии "Жара", сообщает
"СтарХит".
Тогда Собчак в ироничной форме внезапно заговорила
про экс-возлюбленного Бузовой — блогера и музыканта Давида Манукяна (Dava), чем довела певицу до слез.
Уже за кулисами Ольга, расстроенная этими словами ведущей церемонии, заявила журналистам: "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем".
Спустя несколько дней, на премьере мультфильма "100% Волк", в котором Бузова озвучила
одного из персонажей, она уже спокойнее объяснила журналистам, как относится к произошедшему.
"Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку шоу-бизнес — это ее профессия", — сказала Бузова.
Она также добавила, что сама в шоу-бизнесе уже 17 лет, однако каждый раз поражается таким ситуациям.
"Но это мой путь. Я его выбрала, поэтому каждый раз как оловянный солдатик продолжаю идти дальше", — призналась певица.
Ольга также добавила, что не обижается и на своего друга Филиппа Киркорова, который тоже подшучивал над ней во время этой церемонии. По ее словам, они очень похожи тем, что очень доверяют людям.
"А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются", — сказала телеведущая.
Бузова и Манукян разошлись в январе этого года после почти двух лет отношений. Точная причина их расставания до сих пор неизвестна.