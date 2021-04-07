https://ria.ru/20210407/buzova-1727157258.html

Бузова прокомментировала конфликт с Собчак на премии "Жара"

Бузова прокомментировала конфликт с Собчак на премии "Жара"

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала конфликт с Ксенией Собчак на недавней церемонии вручения премии "Жара", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:27

2021-04-07T13:27

2021-04-07T13:29

филипп киркоров

знаменитости

звезды

давид манукян (dava)

москва

шоубиз

шоу-бизнес

ксения собчак

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727156891_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_d58de62c8a9b905f950345e8e583dea5.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала конфликт с Ксенией Собчак на недавней церемонии вручения премии "Жара", сообщает "СтарХит".Тогда Собчак в ироничной форме внезапно заговорила про экс-возлюбленного Бузовой — блогера и музыканта Давида Манукяна (Dava), чем довела певицу до слез.Уже за кулисами Ольга, расстроенная этими словами ведущей церемонии, заявила журналистам: "Почему меня все время спрашивают про Даву? Я уже и так ухожу от ответа, и эдак, но меня заваливают вопросами о нем".Спустя несколько дней, на премьере мультфильма "100% Волк", в котором Бузова озвучила одного из персонажей, она уже спокойнее объяснила журналистам, как относится к произошедшему.Она также добавила, что сама в шоу-бизнесе уже 17 лет, однако каждый раз поражается таким ситуациям.Ольга также добавила, что не обижается и на своего друга Филиппа Киркорова, который тоже подшучивал над ней во время этой церемонии. По ее словам, они очень похожи тем, что очень доверяют людям."А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются", — сказала телеведущая.Бузова и Манукян разошлись в январе этого года после почти двух лет отношений. Точная причина их расставания до сих пор неизвестна.

https://ria.ru/20210405/zhara-1604263946.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), москва, шоу-бизнес, ксения собчак, ольга бузова