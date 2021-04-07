https://ria.ru/20210407/blagoveschenie-1727073365.html

Нагукали: какая из древних традиций Благовещения вернулась

Нагукали: какая из древних традиций Благовещения вернулась

Третий по значимости для христианства праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы — некогда отмечали песнями и хороводами, его даже называли второй Масленицей. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:09

религия и мировоззрение

иисус христос

весна

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

белоруссия

православные отмечают праздник благовещения

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Олег Налисник. Третий по значимости для христианства праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы — некогда отмечали песнями и хороводами, его даже называли второй Масленицей. Об истории этого торжества и о том, какая древняя традиция дошла до наших времен, — в материале РИА Новости.Как на Масленицу"Уходи, зима, прочь! Приходи, весна! Дай нам вдоволь тепла!" — нередко поют сейчас на Масленицу. Именно этот праздник ассоциируется с весной. И неважно, что впереди еще несколько недель холодов. Обычно на это отвечают: так было заведено у предков.Но на самом деле — нет. Песню исполняли вовсе не перед началом Великого поста — она о Благовещении. Этот день считался первым по-настоящему весенним. Из-за чего был одним из самых любимых в народе. И одним из самых веселых, хотя выпадает чаще всего на святую Четыредесятницу — период наиболее строгого воздержания, когда верующие ограничивают себя в пище и развлечениях. Простых людей это не останавливало. Еще сто лет назад в среднерусских губерниях устраивали массовые гулянья. Участвовала в них в основном молодежь. В отличие от Масленицы, Святок или Ивана Купалы, на Благовещенье был особый обряд: парни и девушки, кланяясь в пол, испрашивали у родителей "добро на песню". "Во время поста был строгий запрет на песни, поэтому нужно было получить разрешение от общины. Что интересно, старшие не могли отказать. Ведь у крестьян было особое отношение к фольклору, передававшемуся из поколения в поколение. В одном из глухих русских сел местная жительница всерьез говорила мне, что, если не исполнять благовещенские песни, время остановится", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Благовещение знаменовало переход от "старого" времени к "новому". А все потому, что по дореволюционному календарю приходилось как раз на весеннее равноденствие — 25 марта. Как рассказывает Дорохова, в дохристианские времена по этому случаю отмечали мистический праздник "смерти Зимы и рождения Весны". Уже с воцерковлением славянских племен торжество разделилось на Масленицу и Благовещение.Однако память в народе осталась. Поэтому традиции довольно схожи. И на Масленицу, и на Благовещение в деревнях избавлялись от всего старого. Ненужные вещи складывали в большую кучу, чтобы сжечь (это стало прообразом чучела Зимы). Зазывали весну: произносили особые заклинания. В Смоленской и Тверской областях, а также в Беларуси это называлось гуканьем. "Как на Масленицу, так и на Благовещение много пекли. В том числе специальные круглые булочки — бабашки, которыми кормили скот. Считалось, что они помогут с приплодом: если, например, овечка съест хлеб в праздничный день, обязательно родит двойню", — говорит Дорохова.Два смысла — одно названиеИменно на Благовещение крестьяне уделяли особое внимание земле: ведь от нее зависело буквально все. В народе верили, что Бог (в некоторых регионах — апостол Петр) в конце сентября "запирает землю на замок". А на весенний богородичный праздник — отпирает. Поэтому ни в коем случае нельзя было возделывать ее раньше."Люди очень ждали этого дня. Само название праздника со старославянского переводится как "благая весть". Крестьяне понимали это по-своему: наступила весна, растаял снег, прилетели птицы — пора пахать. Какая еще новость для них могла быть лучше?" — рассуждает Дорохова. Духовный же смысл иной. Праздник отмечают в честь значимого для христиан евангельского эпизода. Деве Марии в Назарете явился архангел Гавриил со словами "Радуйся, благодатная!" И сообщил, что та родит Сына Божия — Иисуса Христа. "Это первое событие боговоплощения (которое закончилось воскресением Христа из мертвых. — Прим. ред.). Господь спустился на землю, чтобы спасти всех нас", — поясняет известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Впрочем, уточняет он, есть еще одно толкование сути Благовещения. Слова Гавриила Богородице были первой по-настоящему хорошей новостью для всего человечества с момента изгнания Адама и Евы из рая. И с этого началось духовное обновление людей: им даровали надежду на возвращение в Царствие Небесное. Из народного — в церковныеНезримую связь человека с высшими силами иллюстрирует, пожалуй, самая известная традиция Благовещения. В этот день было принято выпускать в небо птиц. Прежде всего — голубей. В зависимости от местности они символизировали то Святой Дух, то чистоту Богоматери, то дарованную Спасителем свободу от греха. Какое из этих толкований более раннее, неизвестно. Понятно лишь, что сам обряд очень древний. "В народном понимании птицы считаются особенно близкими к Господу существами. Отсюда и пошел этот обычай — кстати, изначально нецерковный", — подчеркивает отец Феодорит. Но, как ни парадоксально, сейчас действо совершают именно в храмах. И участвуют в нем, как правило, священнослужители всех уровней: к примеру, патриарх Кирилл ежегодно выпускает птиц на паперти Благовещенского собора Кремля (в этом году — в храме Христа Спасителя). Удивительным образом обычай сохранился до наших дней именно благодаря Церкви, хотя та обычно не поощряет подобное. Уникальный случай для чисто народной традиции.И в последние годы она все популярнее. Порой это вызывает недовольство: так, зоозащитники жалуются, что в преддверии праздника активизируются подпольные рынки, где продают диких птиц. Зачастую купленные там пернатые погибают почти сразу после выпуска на волю. Поэтому и орнитологи, и духовенство призывают приобретать ручных голубей. В идеале — договориться с хозяином ближайшей голубятни.Впрочем, как замечают священники, красивый ритуал — не главное в Благовещение. Куда важнее посвятить этот день Богу и близким, нежели рьяно следовать многочисленным обычаям — как древним, так и современным.

https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600148653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, весна, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, белоруссия, православные отмечают праздник благовещения