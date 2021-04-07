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Чернышенко призвал создать максимально благоприятную среду для IT-бизнеса
Чернышенко призвал создать максимально благоприятную среду для IT-бизнеса
Одной из важнейших задач государства является создание максимально благоприятной среды для технологического бизнеса и обеспечение преемственности знаний и... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:37
2021-04-07T10:13
россия
дмитрий чернышенко
российская ассоциация электронных коммуникаций
технологии
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Одной из важнейших задач государства является создание максимально благоприятной среды для технологического бизнеса и обеспечение преемственности знаний и навыков молодым IT-специалистам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя рунет с 27-летием.Российский сегмент интернета - рунет - в среду отмечает день рождения: ему исполняется 27 лет. Чернышенко поздравил всех причастных к становлению и развитию рунета – в первую очередь, отечественные интернет-компании, которые формируют русскоязычное интернет-пространство.По словам вице-премьера, перспективы развития рунета напрямую связаны с повышением IT-компетенций как населения страны в целом, так и профессионального IT-сообщества."Российский интернет создавали конкретные люди – настоящие визионеры своего времени. Наша задача как государства – обеспечить преемственность их знаний и навыков как можно большему числу молодых IТ-специалистов и сформировать максимально благоприятную среду для технологического бизнеса на территории России. Комплекс мер поддержки IT-отрасли служит этим целям. Важно, что в его формировании приняли участие представители всех крупнейших отечественных интернет-компаний. Это значит, мы действуем сообща", - передали РИА Новости слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.С момента своего официального рождения (регистрации домена .ru) до сегодняшнего дня рунет проделал огромный путь, по итогам 2020 года его аудитория составила более 78% населения нашей страны – это более 95 миллионов человек. Вице-премьер напомнил, что в России есть национальный поисковик, национальные соцсети, государственные онлайн-сервисы, а также портал госуслуг.По оценке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), до 80% отечественной экономики зависит от коммуникационных и цифровых технологий.
https://ria.ru/20210306/prepodavateli-1600226636.html
https://ria.ru/20210406/kirienko-1727091315.html
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россия, дмитрий чернышенко, российская ассоциация электронных коммуникаций, технологии, общество

Чернышенко призвал создать максимально благоприятную среду для IT-бизнеса

09:37 07.04.2021 (обновлено: 10:13 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Одной из важнейших задач государства является создание максимально благоприятной среды для технологического бизнеса и обеспечение преемственности знаний и навыков молодым IT-специалистам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя рунет с 27-летием.
Российский сегмент интернета - рунет - в среду отмечает день рождения: ему исполняется 27 лет. Чернышенко поздравил всех причастных к становлению и развитию рунета – в первую очередь, отечественные интернет-компании, которые формируют русскоязычное интернет-пространство.
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По словам вице-премьера, перспективы развития рунета напрямую связаны с повышением IT-компетенций как населения страны в целом, так и профессионального IT-сообщества.
"Российский интернет создавали конкретные люди – настоящие визионеры своего времени. Наша задача как государства – обеспечить преемственность их знаний и навыков как можно большему числу молодых IТ-специалистов и сформировать максимально благоприятную среду для технологического бизнеса на территории России. Комплекс мер поддержки IT-отрасли служит этим целям. Важно, что в его формировании приняли участие представители всех крупнейших отечественных интернет-компаний. Это значит, мы действуем сообща", - передали РИА Новости слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.
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С момента своего официального рождения (регистрации домена .ru) до сегодняшнего дня рунет проделал огромный путь, по итогам 2020 года его аудитория составила более 78% населения нашей страны – это более 95 миллионов человек. Вице-премьер напомнил, что в России есть национальный поисковик, национальные соцсети, государственные онлайн-сервисы, а также портал госуслуг.
По оценке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), до 80% отечественной экономики зависит от коммуникационных и цифровых технологий.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоРоссийская ассоциация электронных коммуникацийТехнологииОбщество
 
 
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