https://ria.ru/20210407/biznes-1610620362.html

Рост российской экономики удивил аналитиков

Рост российской экономики удивил аналитиков

Бизнес в России не только вернулся к докризисному уровню, но даже зарабатывает больше, чем до пандемии, — об этом сообщают аналитики международной... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:00

2021-04-07T11:12

пандемия

цены

борис титов

бизнес

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Бизнес в России не только вернулся к докризисному уровню, но даже зарабатывает больше, чем до пандемии, — об этом сообщают аналитики международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza. В Минэкономразвития, однако, отмечают, что малым компаниям все еще непросто. По прогнозам экономистов, реальный рост отечественные предприниматели, а вместе с ними и экономика страны, покажут не раньше второй половины 2022 года. В экспертных оценках разбиралось РИА Новости.Бизнес идет в горуFinExpertiza входит в первую десятку международных аудиторских групп, на рынке больше двадцати лет. По расчетам аналитиков этой консалтинговой компании, в январе-феврале оборот малых, средних и крупных российских предприятий превысил 34,5 триллиона рублей. Это на десять процентов больше, чем за тот же период годом ранее. "Таким образом, бизнес превысил допандемийные показатели выручки", — отметили специалисты. Лучше всего восстанавливается сфера услуг. В химчистки, ремонтные мастерские, салоны красоты вернулись клиенты. Рост — 64,7 процента. Более того, после самоизоляции развлекательные центры и фитнес-клубы буквально заполонили посетители (плюс 47 процентов). К тому же из-за пандемии люди стали внимательнее относиться к здоровью: медицинские и социальные услуги на третьем месте по увеличению оборота.Причем бизнес пошел в гору практически по всей стране: в 71 регионе из 85. В лидерах — Дагестан, Алтай и Тамбовская область. В отстающих — Нижегородская, Волгоградская и Сахалинская области. Однако сами предприниматели удивлены результатами расчетов компании FinExpertiza. Так, например, парикмахерские только в марте зафиксировали небольшое увеличение спроса: весной все снимают шапки и хотят выглядеть красивыми. Многие готовятся к выходу на работу в офис. После удаленки сотрудники также поспешили в химчистки-прачечные. Однако издержки бизнеса по-прежнему в разы превышают обороты. И восстановление еще не означает возвращение прибыли. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, три процента малых и средних компаний не выдержали пандемию и закрылись.Финансовое положение каждого третьего участника рынка сейчас далеко до докризисного.Как поясняют предприниматели, в FinExpertiza опираются на данные Росстата, которые трудно проверить на практике из-за большого объема. В Минэкономразвития уверены, что статистика объективно отражает реальность. Заметный рост — в химическом комплексе, легкой промышленности, машиностроении. Примерно на прошлогоднем уровне — строительный и обрабатывающий секторы. О восстановлении свидетельствуют также данные контрольно-кассовой техники. Так, среднедневные обороты в январе-феврале превысили уровень начала 2020-го. Впрочем, малому бизнесу все еще тяжело, признали в министерстве.Рост оборота бизнеса — аномалия или реальностьУвеличение на десять процентов по сравнению с январем-февралем прошлого года носит скорее инфляционный характер, считает Анастасия Ускова, генеральный директор ГК Rocket Humans по развитию техплатформ и финтех-сервисов для бизнеса. "Согласно Росстату, цены на товары и услуги прибавили почти пять процентов за год. Но фактически — как раз десять, а где-то и больше. Прибавьте к этому еще фактор отложенного спроса, который проявляется сейчас, когда коронавирусные ограничения практически сняли. Вот вам и тот самый "подъем бизнеса", — рассуждает Ускова. Впадать в эйфорию точно не стоит, говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. Взлет оборота бизнеса в Дагестане и на Алтае он называет аномалией, вызванной внутренним туризмом и закрытыми границами. Это продлится недолго. "Иссякнет уже к лету, поскольку заканчиваются кредитные каникулы как у физических лиц, так и у юридических. Львиная доля средств уйдет на погашение займов, и, соответственно, сократится выручка. Сфера услуг продолжит демонстрировать рост, но и то за счет самозанятых и небольших компаний с прайсом ниже рыночного", — полагает Коган. Кроме того, бум отложенного спроса спадет, цены сохранятся на текущем уровне, а потребители не откажутся от экономии, так как их реальные доходы сокращаются, добавляет Анастасия Ускова. В результате бизнес, особенно малый и средний, понесет потери, и экономика недополучит налоговые отчисления. "Последует новая волна безработицы, так как на малое и среднее предпринимательство в России приходится 20 процентов рабочих мест и примерно такой же вклад в ВВП. Сложнее всего в тех сферах, где экономить клиентам проще. Это, в первую очередь, непродуктовый ретейл, одежда, бытовая техника, ресторанный и отельный бизнес", — предупреждает Ускова.Так что говорить об окончании кризиса рано. Даже при оптимистичном сценарии экономика восстановится не раньше конца текущего года или первой половины 2022-го. "Мешает не только пандемия, но и высокая налоговая нагрузка, излишние административные барьеры, низкий покупательский спрос, дорогие кредиты", — уточняет собеседница. Отечественные эксперты указывают: наиболее пострадавшие отрасли не оправятся до второй половины 2022-го. И нельзя забывать о падении доходов населения.

https://ria.ru/20210406/dostatok-1604447532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, цены, борис титов, бизнес, экономика