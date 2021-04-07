На БелАЭС отключат первый блок для оценки эффективности работы
15:40 07.04.2021 (обновлено: 15:50 07.04.2021)
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС будет в среду отключен от сети для оценки эффективности работы систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, которые предусмотрены программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.
"Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В минэнерго пояснили, что эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. По данным минэнерго, общая готовность энергоблока №2 в настоящее время оценивается в 80%.