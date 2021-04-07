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На БелАЭС отключат первый блок для оценки эффективности работы
На БелАЭС отключат первый блок для оценки эффективности работы
Первый энергоблок БелАЭС будет в среду отключен от сети для оценки эффективности работы систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:40
2021-04-07T15:50
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС будет в среду отключен от сети для оценки эффективности работы систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, которые предусмотрены программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.В минэнерго пояснили, что эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. По данным минэнерго, общая готовность энергоблока №2 в настоящее время оценивается в 80%.
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире

На БелАЭС отключат первый блок для оценки эффективности работы

15:40 07.04.2021 (обновлено: 15:50 07.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС будет в среду отключен от сети для оценки эффективности работы систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, которые предусмотрены программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.

"Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

В минэнерго пояснили, что эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
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Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. По данным минэнерго, общая готовность энергоблока №2 в настоящее время оценивается в 80%.
 
Белорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомстройэкспортМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияВ мире
 
 
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