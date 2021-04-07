https://ria.ru/20210407/belaes-1727212074.html

На БелАЭС отключат первый блок для оценки эффективности работы

На БелАЭС отключат первый блок для оценки эффективности работы

Первый энергоблок БелАЭС будет в среду отключен от сети для оценки эффективности работы систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:40

2021-04-07T15:40

2021-04-07T15:50

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС будет в среду отключен от сети для оценки эффективности работы систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, которые предусмотрены программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.В минэнерго пояснили, что эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. По данным минэнерго, общая готовность энергоблока №2 в настоящее время оценивается в 80%.

https://ria.ru/20210309/belaes-1600445090.html

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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире