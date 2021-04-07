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МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска
МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:36
2021-04-07T13:36
2021-04-07T13:40
мсп банк
иркутск
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "СибЭнерго" финансирование на сумму 7 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Как ожидается, полученные средства помогут компании исполнить контракты с крупнейшими заказчиками в Иркутской области и соседних областях. В частности, компания является подрядчиком по восстановлению энергосетей и обеспечению их безопасности в городах Тулун и Нижнеудинск, где в 2019 году произошло масштабное наводнение.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для компаний малого и срединного бизнеса. Поэтому задача МСП Банка, как института развития, - "подставить предпринимателям финансовое плечо" на всех этапах выхода из сложной ситуации – от фазы сохранения своего дела до вывода его на новую траекторию развития. ООО "СибЭнерго" ведет деятельность с ноября 2016 года и специализируется на выполнении электромонтажных работ, в частности занимается прокладкой линий электропередач и строительством энергообъектов. Среди основных заказчиков компании – крупнейшая в регионе "Иркутская электросетевая компания" и частная региональная "Иркутская нефтяная компания".
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мсп банк, иркутск, новости компаний - экономика
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости
. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании "СибЭнерго" финансирование на сумму 7 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.
Как ожидается, полученные средства помогут компании исполнить контракты с крупнейшими заказчиками в Иркутской области и соседних областях. В частности, компания является подрядчиком по восстановлению энергосетей и обеспечению их безопасности в городах Тулун и Нижнеудинск, где в 2019 году произошло масштабное наводнение.
Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для компаний малого и срединного бизнеса. Поэтому задача МСП Банка, как института развития, - "подставить предпринимателям финансовое плечо" на всех этапах выхода из сложной ситуации – от фазы сохранения своего дела до вывода его на новую траекторию развития.
"Говоря о нашем сотрудничестве с компанией "СибЭнерго", хочу подчеркнуть, что это не только пример поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест для сотрудников предприятия. Речь также идет о реализации, благодаря финансированию банка, социально значимого проекта по восстановлению качества жизни после наведения в Тулуне", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
ООО "СибЭнерго" ведет деятельность с ноября 2016 года и специализируется на выполнении электромонтажных работ, в частности занимается прокладкой линий электропередач и строительством энергообъектов. Среди основных заказчиков компании – крупнейшая в регионе "Иркутская электросетевая компания" и частная региональная "Иркутская нефтяная компания".