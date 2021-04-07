Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/bank-1727176551.html
МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска
МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:36
2021-04-07T13:40
мсп банк
иркутск
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727177633_0:256:2016:1390_1920x0_80_0_0_7aba98a1c0e6cc1c69da865d6acd4294.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "СибЭнерго" финансирование на сумму 7 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Как ожидается, полученные средства помогут компании исполнить контракты с крупнейшими заказчиками в Иркутской области и соседних областях. В частности, компания является подрядчиком по восстановлению энергосетей и обеспечению их безопасности в городах Тулун и Нижнеудинск, где в 2019 году произошло масштабное наводнение.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для компаний малого и срединного бизнеса. Поэтому задача МСП Банка, как института развития, - "подставить предпринимателям финансовое плечо" на всех этапах выхода из сложной ситуации – от фазы сохранения своего дела до вывода его на новую траекторию развития. ООО "СибЭнерго" ведет деятельность с ноября 2016 года и специализируется на выполнении электромонтажных работ, в частности занимается прокладкой линий электропередач и строительством энергообъектов. Среди основных заказчиков компании – крупнейшая в регионе "Иркутская электросетевая компания" и частная региональная "Иркутская нефтяная компания".
https://ria.ru/20210401/selkhozkooperativ-1603787077.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727177633_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_d53ba21671a28bd6b51af48d77c2ade0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мсп банк, иркутск, новости компаний - экономика

МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска

13:36 07.04.2021 (обновлено: 13:40 07.04.2021)
 
© Фото : МСП банкМСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска
МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : МСП банк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании "СибЭнерго" финансирование на сумму 7 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 13:53
Липецкий кооператив создает рабочие места на селе при поддержке МСП банка
Как ожидается, полученные средства помогут компании исполнить контракты с крупнейшими заказчиками в Иркутской области и соседних областях. В частности, компания является подрядчиком по восстановлению энергосетей и обеспечению их безопасности в городах Тулун и Нижнеудинск, где в 2019 году произошло масштабное наводнение.
Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для компаний малого и срединного бизнеса. Поэтому задача МСП Банка, как института развития, - "подставить предпринимателям финансовое плечо" на всех этапах выхода из сложной ситуации – от фазы сохранения своего дела до вывода его на новую траекторию развития.
"Говоря о нашем сотрудничестве с компанией "СибЭнерго", хочу подчеркнуть, что это не только пример поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест для сотрудников предприятия. Речь также идет о реализации, благодаря финансированию банка, социально значимого проекта по восстановлению качества жизни после наведения в Тулуне", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
ООО "СибЭнерго" ведет деятельность с ноября 2016 года и специализируется на выполнении электромонтажных работ, в частности занимается прокладкой линий электропередач и строительством энергообъектов. Среди основных заказчиков компании – крупнейшая в регионе "Иркутская электросетевая компания" и частная региональная "Иркутская нефтяная компания".
 
МСП БанкИркутскНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
01:14В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
01:07Bloomberg сообщил о возможных планах США по высылке российских дипломатов
Лента новостейМолния