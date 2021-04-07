https://ria.ru/20210407/bank-1727176551.html

МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска

МСП Банк оказал финподдержку электромонтажной компании из Иркутска

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:36

2021-04-07T13:36

2021-04-07T13:40

мсп банк

иркутск

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку электромонтажной компании из Иркутска, участвующей в реализации социально-значимых проектов в регионе, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "СибЭнерго" финансирование на сумму 7 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Как ожидается, полученные средства помогут компании исполнить контракты с крупнейшими заказчиками в Иркутской области и соседних областях. В частности, компания является подрядчиком по восстановлению энергосетей и обеспечению их безопасности в городах Тулун и Нижнеудинск, где в 2019 году произошло масштабное наводнение.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для компаний малого и срединного бизнеса. Поэтому задача МСП Банка, как института развития, - "подставить предпринимателям финансовое плечо" на всех этапах выхода из сложной ситуации – от фазы сохранения своего дела до вывода его на новую траекторию развития. ООО "СибЭнерго" ведет деятельность с ноября 2016 года и специализируется на выполнении электромонтажных работ, в частности занимается прокладкой линий электропередач и строительством энергообъектов. Среди основных заказчиков компании – крупнейшая в регионе "Иркутская электросетевая компания" и частная региональная "Иркутская нефтяная компания".

https://ria.ru/20210401/selkhozkooperativ-1603787077.html

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мсп банк, иркутск, новости компаний - экономика