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ПСБ намерен довести объем реализованных проектов в Узбекистане до $1 млрд
ПСБ намерен довести объем реализованных проектов в Узбекистане до $1 млрд
ПСБ по итогам текущего года рассчитывает довести общий объем реализованных проектов в Узбекистане до одного миллиарда долларов, сообщил директор департамента... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:24
2021-04-07T10:24
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ по итогам текущего года рассчитывает довести общий объем реализованных проектов в Узбекистане до одного миллиарда долларов, сообщил директор департамента развития бизнеса с международными клиентами ПСБ Владимир Метельский По его словам, банк рассматривает сотрудничество с Узбекистаном как одно из важнейших направлений развития международного бизнеса, активно кредитуя крупнейшие предприятия и финансовые институты страны. "На текущий момент ПСБ вместе с узбекскими партнерами реализовал проекты на сумму более чем 500 миллионов долларов США. По итогам 2021 года мы планируем довести общий объем реализованных проектов в республике до одного миллиарда долларов. Данная цифра будет достигнута как за счет интенсификации бизнеса с узбекскими финансовыми институтами, так и посредством кредитования крупнейших узбекских предприятий из таких отраслей как горнорудная, нефтегазовая и химическая промышленности, черная и цветная металлургии, телекоммуникации, транспортные перевозки и машиностроение", - сказал представитель ПСБ, выступая на сессии "Финансирование международных производственных проектов в Узбекистане" в рамках международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте. Метельский отметил, что ПСБ особо заинтересован в финансировании проектов, которые предполагают участие российских предприятий и поставку российского оборудования и технологий.Кроме того, представитель ПСБ напомнил, что банк является активным участником рынка синдицированных кредитов для банков Республики Узбекистан. С 2019 по 2020 год через синдикаты с участием ПСБ в банковскую систему республики были привлечены 254 миллионов евро и 76 миллионов долларов США.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ намерен довести объем реализованных проектов в Узбекистане до $1 млрд

10:24 07.04.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ по итогам текущего года рассчитывает довести общий объем реализованных проектов в Узбекистане до одного миллиарда долларов, сообщил директор департамента развития бизнеса с международными клиентами ПСБ Владимир Метельский
По его словам, банк рассматривает сотрудничество с Узбекистаном как одно из важнейших направлений развития международного бизнеса, активно кредитуя крупнейшие предприятия и финансовые институты страны.
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"На текущий момент ПСБ вместе с узбекскими партнерами реализовал проекты на сумму более чем 500 миллионов долларов США. По итогам 2021 года мы планируем довести общий объем реализованных проектов в республике до одного миллиарда долларов. Данная цифра будет достигнута как за счет интенсификации бизнеса с узбекскими финансовыми институтами, так и посредством кредитования крупнейших узбекских предприятий из таких отраслей как горнорудная, нефтегазовая и химическая промышленности, черная и цветная металлургии, телекоммуникации, транспортные перевозки и машиностроение", - сказал представитель ПСБ, выступая на сессии "Финансирование международных производственных проектов в Узбекистане" в рамках международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте.
Метельский отметил, что ПСБ особо заинтересован в финансировании проектов, которые предполагают участие российских предприятий и поставку российского оборудования и технологий.
Кроме того, представитель ПСБ напомнил, что банк является активным участником рынка синдицированных кредитов для банков Республики Узбекистан. С 2019 по 2020 год через синдикаты с участием ПСБ в банковскую систему республики были привлечены 254 миллионов евро и 76 миллионов долларов США.
"Уверен, что сотрудничество между нашими странами продолжит динамично развиваться. Узбекистан является очень перспективным рынком для российских компаний, и банки готовы содействовать росту торговли между нашими странами", - заявил Метельский.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
 
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