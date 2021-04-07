https://ria.ru/20210407/bank-1727135983.html
ПСБ намерен довести объем реализованных проектов в Узбекистане до $1 млрд
ПСБ намерен довести объем реализованных проектов в Узбекистане до $1 млрд
ПСБ по итогам текущего года рассчитывает довести общий объем реализованных проектов в Узбекистане до одного миллиарда долларов, сообщил директор департамента... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:24
2021-04-07T10:24
2021-04-07T10:24
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ по итогам текущего года рассчитывает довести общий объем реализованных проектов в Узбекистане до одного миллиарда долларов, сообщил директор департамента развития бизнеса с международными клиентами ПСБ Владимир Метельский По его словам, банк рассматривает сотрудничество с Узбекистаном как одно из важнейших направлений развития международного бизнеса, активно кредитуя крупнейшие предприятия и финансовые институты страны. "На текущий момент ПСБ вместе с узбекскими партнерами реализовал проекты на сумму более чем 500 миллионов долларов США. По итогам 2021 года мы планируем довести общий объем реализованных проектов в республике до одного миллиарда долларов. Данная цифра будет достигнута как за счет интенсификации бизнеса с узбекскими финансовыми институтами, так и посредством кредитования крупнейших узбекских предприятий из таких отраслей как горнорудная, нефтегазовая и химическая промышленности, черная и цветная металлургии, телекоммуникации, транспортные перевозки и машиностроение", - сказал представитель ПСБ, выступая на сессии "Финансирование международных производственных проектов в Узбекистане" в рамках международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте. Метельский отметил, что ПСБ особо заинтересован в финансировании проектов, которые предполагают участие российских предприятий и поставку российского оборудования и технологий.Кроме того, представитель ПСБ напомнил, что банк является активным участником рынка синдицированных кредитов для банков Республики Узбекистан. С 2019 по 2020 год через синдикаты с участием ПСБ в банковскую систему республики были привлечены 254 миллионов евро и 76 миллионов долларов США.
https://ria.ru/20210401/chat-bank-1603785721.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости
. ПСБ по итогам текущего года рассчитывает довести общий объем реализованных проектов в Узбекистане до одного миллиарда долларов, сообщил директор департамента развития бизнеса с международными клиентами ПСБ
Владимир Метельский
По его словам, банк рассматривает сотрудничество с Узбекистаном как одно из важнейших направлений развития международного бизнеса, активно кредитуя крупнейшие предприятия и финансовые институты страны.
"На текущий момент ПСБ вместе с узбекскими партнерами реализовал проекты на сумму более чем 500 миллионов долларов США. По итогам 2021 года мы планируем довести общий объем реализованных проектов в республике до одного миллиарда долларов. Данная цифра будет достигнута как за счет интенсификации бизнеса с узбекскими финансовыми институтами, так и посредством кредитования крупнейших узбекских предприятий из таких отраслей как горнорудная, нефтегазовая и химическая промышленности, черная и цветная металлургии, телекоммуникации, транспортные перевозки и машиностроение", - сказал представитель ПСБ, выступая на сессии "Финансирование международных производственных проектов в Узбекистане" в рамках международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Ташкенте.
Метельский отметил, что ПСБ особо заинтересован в финансировании проектов, которые предполагают участие российских предприятий и поставку российского оборудования и технологий.
Кроме того, представитель ПСБ напомнил, что банк является активным участником рынка синдицированных кредитов для банков Республики Узбекистан. С 2019 по 2020 год через синдикаты с участием ПСБ в банковскую систему республики были привлечены 254 миллионов евро и 76 миллионов долларов США.
"Уверен, что сотрудничество между нашими странами продолжит динамично развиваться. Узбекистан является очень перспективным рынком для российских компаний, и банки готовы содействовать росту торговли между нашими странами", - заявил Метельский.