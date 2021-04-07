https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727127979.html

Власти Гаити отказались от вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ

Власти Гаити отказались от вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ

Власти Гаити отказались от использования вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, которая ранее была предложена стране Всемирной организацией... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:16

2021-04-07T09:16

2021-04-07T09:16

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

воз

евросоюз

гаити

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Гаити отказались от использования вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, которая ранее была предложена стране Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках международного механизма COVAX, передает агентство Efe со ссылкой на источник в правительстве.Источник, пожелавший остаться неизвестным, пояснил, что отказ правительства от использования вакцины AstraZeneca связан с "мировым переполохом по поводу нее". Власти Гаити посчитали, что население страны "ее не примет".Как отмечает агентство, Гаити является одной из немногих стран, где пока еще не началась вакцинация населения от COVID-19.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметив, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.Во вторник глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза существует, и ведет изучение закономерностей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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