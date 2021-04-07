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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727127979.html
Власти Гаити отказались от вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ
Власти Гаити отказались от вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ
Власти Гаити отказались от использования вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, которая ранее была предложена стране Всемирной организацией... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:16
2021-04-07T09:16
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
воз
евросоюз
гаити
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Гаити отказались от использования вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, которая ранее была предложена стране Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках международного механизма COVAX, передает агентство Efe со ссылкой на источник в правительстве.Источник, пожелавший остаться неизвестным, пояснил, что отказ правительства от использования вакцины AstraZeneca связан с "мировым переполохом по поводу нее". Власти Гаити посчитали, что население страны "ее не примет".Как отмечает агентство, Гаити является одной из немногих стран, где пока еще не началась вакцинация населения от COVID-19.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметив, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.Во вторник глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза существует, и ведет изучение закономерностей.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, евросоюз, гаити, австрия, в мире

Власти Гаити отказались от вакцины AstraZeneca, сообщили СМИ

09:16 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Гаити отказались от использования вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, которая ранее была предложена стране Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в рамках международного механизма COVAX, передает агентство Efe со ссылкой на источник в правительстве.
Источник, пожелавший остаться неизвестным, пояснил, что отказ правительства от использования вакцины AstraZeneca связан с "мировым переполохом по поводу нее". Власти Гаити посчитали, что население страны "ее не примет".
Как отмечает агентство, Гаити является одной из немногих стран, где пока еще не началась вакцинация населения от COVID-19.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.
Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметив, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
Во вторник глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает, что связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза существует, и ведет изучение закономерностей.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗЕвросоюзГаитиАвстрияВ мире
 
 
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