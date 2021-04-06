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В Госдуме призвали Зеленского снять розовые очки по отношению к НАТО
В Госдуме призвали Зеленского снять розовые очки по отношению к НАТО
Депутат Госдумы Руслан Бальбек после заявления украинского лидера Владимира Зеленского по конфликту в Донбассе призвал его снять розовые очки по отношению к... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:40
2021-04-06T16:29
руслан бальбек
владимир зеленский
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек после заявления украинского лидера Владимира Зеленского по конфликту в Донбассе призвал его снять розовые очки по отношению к НАТО.Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.Депутат выразил мнение, что у лидера Украины "какие-то наивные мечты".
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руслан бальбек, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина

В Госдуме призвали Зеленского снять розовые очки по отношению к НАТО

14:40 06.04.2021 (обновлено: 16:29 06.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек после заявления украинского лидера Владимира Зеленского по конфликту в Донбассе призвал его снять розовые очки по отношению к НАТО.
Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
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"Единственный способ закончить конфликт на Донбассе - выполнить подписанные Украиной Минские соглашения, а все остальное - это просто вранье. Президент Зеленский вроде бы взрослый человек, но когда начинает говорить, складывается впечатление, что розовых очков не снимает даже во сне. Именно с этим связано его коленопреклонная позиция перед НАТО, мол, только вступим - и вся группировка Альянса, рванув на груди рубаху, побежит разбираться с отрядом самообороны ЛНР и ДНР. А он будет сидеть в президиуме Альянса и стратегические решения принимать", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат выразил мнение, что у лидера Украины "какие-то наивные мечты".
"Но, скорее всего, это лишь популизм. Зеленский шёл на высший пост, чтобы обманывать людей и вешать им лапшу на уши. У него для этого имеется солидный опыт", - заключил он.
 
Руслан БальбекВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраина
 
 
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