В Госдуме призвали Зеленского снять розовые очки по отношению к НАТО

"Единственный способ закончить конфликт на Донбассе - выполнить подписанные Украиной Минские соглашения, а все остальное - это просто вранье. Президент Зеленский вроде бы взрослый человек, но когда начинает говорить, складывается впечатление, что розовых очков не снимает даже во сне. Именно с этим связано его коленопреклонная позиция перед НАТО, мол, только вступим - и вся группировка Альянса, рванув на груди рубаху, побежит разбираться с отрядом самообороны ЛНР и ДНР. А он будет сидеть в президиуме Альянса и стратегические решения принимать", - сказал Бальбек РИА Новости.