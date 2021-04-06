https://ria.ru/20210406/zdravookhranenie-1727097922.html

ВОЗ призвала страны сократить неравенство в сфере здравоохранения

ВОЗ призвала страны сократить неравенство в сфере здравоохранения

ВОЗ обратилась к странам с призывом незамедлительно сократить неравенство в сфере здравоохранения, усугубившееся на фоне пандемии коронавируса, и построить... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:27

2021-04-06T20:27

2021-04-06T20:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. ВОЗ обратилась к странам с призывом незамедлительно сократить неравенство в сфере здравоохранения, усугубившееся на фоне пандемии коронавируса, и построить "более справедливый и здоровый мир после COVID-19".Соответствующее заявление опубликовано ВОЗ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля.Так, организация призвала государства ускорить равный доступ к технологиям для борьбы с COVID-19 как для отдельной страны, так и внутри нее; инвестировать в систему первичной медико-санитарной помощи; уделять приоритетное внимание преодолению социально-экономических последствий пандемии; благоустроить городские и сельские местности и обеспечить жителям этих мест доступ к питьевой воде и санитарным услугам, а также сделать мониторинг неравенства в отношении здоровья неотъемлемой частью всех национальных информационных систем здравоохранения.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что пандемия COVID-19 процветает на фоне неравенства и пробелов в системах здравоохранения."Жизненно важно, чтобы все правительства инвестировали в укрепление своих медицинских услуг и устраняли барьеры, которые мешают столь многим людям пользоваться ими, чтобы у большего числа людей был шанс жить здоровой жизнью", - приводятся слова главы ВОЗ в заявлении.

https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире