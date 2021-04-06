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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/zdravookhranenie-1727097922.html
ВОЗ призвала страны сократить неравенство в сфере здравоохранения
ВОЗ призвала страны сократить неравенство в сфере здравоохранения
ВОЗ обратилась к странам с призывом незамедлительно сократить неравенство в сфере здравоохранения, усугубившееся на фоне пандемии коронавируса, и построить... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:27
2021-04-06T20:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. ВОЗ обратилась к странам с призывом незамедлительно сократить неравенство в сфере здравоохранения, усугубившееся на фоне пандемии коронавируса, и построить "более справедливый и здоровый мир после COVID-19".Соответствующее заявление опубликовано ВОЗ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля.Так, организация призвала государства ускорить равный доступ к технологиям для борьбы с COVID-19 как для отдельной страны, так и внутри нее; инвестировать в систему первичной медико-санитарной помощи; уделять приоритетное внимание преодолению социально-экономических последствий пандемии; благоустроить городские и сельские местности и обеспечить жителям этих мест доступ к питьевой воде и санитарным услугам, а также сделать мониторинг неравенства в отношении здоровья неотъемлемой частью всех национальных информационных систем здравоохранения.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что пандемия COVID-19 процветает на фоне неравенства и пробелов в системах здравоохранения."Жизненно важно, чтобы все правительства инвестировали в укрепление своих медицинских услуг и устраняли барьеры, которые мешают столь многим людям пользоваться ими, чтобы у большего числа людей был шанс жить здоровой жизнью", - приводятся слова главы ВОЗ в заявлении.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире

ВОЗ призвала страны сократить неравенство в сфере здравоохранения

20:27 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 6 апр - РИА Новости. ВОЗ обратилась к странам с призывом незамедлительно сократить неравенство в сфере здравоохранения, усугубившееся на фоне пандемии коронавируса, и построить "более справедливый и здоровый мир после COVID-19".
Соответствующее заявление опубликовано ВОЗ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля.

"COVID-19 несправедливо повлиял на одних людей сильнее, чем на других, усугубив существующее неравенство в отношении здоровья и благосостояния внутри стран и между странами. Поэтому ко Всемирному дню здоровья, 7 апреля 2021 года, Всемирная организация здравоохранения выпускает пять призывов к незамедлительным действиям для улучшения здоровья всех людей", - говорится в заявлении ВОЗ.

Так, организация призвала государства ускорить равный доступ к технологиям для борьбы с COVID-19 как для отдельной страны, так и внутри нее; инвестировать в систему первичной медико-санитарной помощи; уделять приоритетное внимание преодолению социально-экономических последствий пандемии; благоустроить городские и сельские местности и обеспечить жителям этих мест доступ к питьевой воде и санитарным услугам, а также сделать мониторинг неравенства в отношении здоровья неотъемлемой частью всех национальных информационных систем здравоохранения.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что пандемия COVID-19 процветает на фоне неравенства и пробелов в системах здравоохранения.
"Жизненно важно, чтобы все правительства инвестировали в укрепление своих медицинских услуг и устраняли барьеры, которые мешают столь многим людям пользоваться ими, чтобы у большего числа людей был шанс жить здоровой жизнью", - приводятся слова главы ВОЗ в заявлении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
 
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