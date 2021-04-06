https://ria.ru/20210406/zaytsev-1604441943.html

Вячеслава Зайцева в его доме навестила полиция

Вячеслава Зайцева в его доме навестила полиция

В дом модельера Вячеслава Зайцева приходили участковый и представители прокуратуры, сообщил Пятому каналу помощник звездного кутюрье по имени Олег. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:28

2021-04-06T16:28

2021-04-06T16:28

мода

наследство

здоровье

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

вячеслав зайцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151635/67/1516356726_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_1f1f724cfa8128d04e6f9606d657146c.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В дом модельера Вячеслава Зайцева приходили участковый и представители прокуратуры, сообщил Пятому каналу помощник звездного кутюрье по имени Олег. По его словам, правоохранители просто интересовались тем, как себя чувствует 83-летний модельер, и кто находится рядом с ним.Олег добавил, что визит прошел мирно, никакого допроса не было, а участковый периодически навещает Зайцева, чтобы удостовериться, что с ним все порядке.Ранее сын Вячеслава Зайцева Егор заявил, что в окружении отца есть злоумышленники, которые претендуют на его имущество.Через несколько дней СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы сообщили, что ведомство организовало проверку информации "о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера".Что же касается проблем Дома моды, сын Зайцева рассказал, что вместе с партнерами заключил крупную сделку, которая позволит знаменитому бренду покрыть все долги и продолжить работу."Мы долго к этому шли, Вячеслав Михайлович сам был инициатором. Мы продаем часть ненужного актива и с нашими партнерами работаем дальше. У нас большая программа по творческому развитию. Вячеслав Михайлович с его принтами, линиями одежды двух его внучек — Маруси и Анастасии", — сообщил Егор Зайцев.Когда состоится презентация новых коллекций, пока неизвестно.

https://ria.ru/20210401/zaytsev-1603776013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, наследство, здоровье, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, вячеслав зайцев