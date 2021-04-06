https://ria.ru/20210406/zaytsev-1604441943.html
Вячеслава Зайцева в его доме навестила полиция
Вячеслава Зайцева в его доме навестила полиция
В дом модельера Вячеслава Зайцева приходили участковый и представители прокуратуры, сообщил Пятому каналу помощник звездного кутюрье по имени Олег. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:28
2021-04-06T16:28
2021-04-06T16:28
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вячеслав зайцев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В дом модельера Вячеслава Зайцева приходили участковый и представители прокуратуры, сообщил Пятому каналу помощник звездного кутюрье по имени Олег. По его словам, правоохранители просто интересовались тем, как себя чувствует 83-летний модельер, и кто находится рядом с ним.Олег добавил, что визит прошел мирно, никакого допроса не было, а участковый периодически навещает Зайцева, чтобы удостовериться, что с ним все порядке.Ранее сын Вячеслава Зайцева Егор заявил, что в окружении отца есть злоумышленники, которые претендуют на его имущество.Через несколько дней СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы сообщили, что ведомство организовало проверку информации "о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера".Что же касается проблем Дома моды, сын Зайцева рассказал, что вместе с партнерами заключил крупную сделку, которая позволит знаменитому бренду покрыть все долги и продолжить работу."Мы долго к этому шли, Вячеслав Михайлович сам был инициатором. Мы продаем часть ненужного актива и с нашими партнерами работаем дальше. У нас большая программа по творческому развитию. Вячеслав Михайлович с его принтами, линиями одежды двух его внучек — Маруси и Анастасии", — сообщил Егор Зайцев.Когда состоится презентация новых коллекций, пока неизвестно.
https://ria.ru/20210401/zaytsev-1603776013.html
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мода, наследство, здоровье, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, вячеслав зайцев
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
В дом модельера Вячеслава Зайцева приходили участковый и представители прокуратуры, сообщил
Пятому каналу помощник звездного кутюрье по имени Олег.
По его словам, правоохранители просто интересовались тем, как себя чувствует 83-летний модельер, и кто находится рядом с ним.
Олег добавил, что визит прошел мирно, никакого допроса не было, а участковый периодически навещает Зайцева, чтобы удостовериться, что с ним все порядке.
"Он просто приехал и спросил, как Вячеслав Михайлович себя чувствует. Все нормально, нормально себя чувствует", — сказал помощник модельера.
Ранее сын Вячеслава Зайцева Егор заявил
, что в окружении отца есть злоумышленники, которые претендуют на его имущество.
Через несколько дней СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы сообщили
, что ведомство организовало проверку информации "о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера".
Что же касается проблем Дома моды, сын Зайцева рассказал
, что вместе с партнерами заключил крупную сделку, которая позволит знаменитому бренду покрыть все долги и продолжить работу.
"Мы долго к этому шли, Вячеслав Михайлович сам был инициатором. Мы продаем часть ненужного актива и с нашими партнерами работаем дальше. У нас большая программа по творческому развитию. Вячеслав Михайлович с его принтами, линиями одежды двух его внучек — Маруси и Анастасии", — сообщил Егор Зайцев.
Когда состоится презентация новых коллекций, пока неизвестно.