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Жертве "скопинского маньяка" могут сменить имя, считает эксперт
Жертве "скопинского маньяка" могут сменить имя, считает эксперт
В рамках государственной защиты бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Мартыновой могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:45
2021-04-06T17:52
виктор мохов
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ксения собчак
скопин
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В рамках государственной защиты бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Мартыновой могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в другое место и дать круглосуточную охрану, пояснил РИА Новости выступающий на правах эксперта адвокат Дмитрий Зацаринский.Госзащиту Мартыновой предоставили после реплик Виктора Мохова, произнесенных в ее адрес в интервью Ксении Собчак. Как рассказала РИА Новости сама женщина, она не может распространяться о том, какие именно меры принимаются для ее защиты, "сказать не могу – гостайна".Он с сожалением констатировал, что в России эта мера "применяется довольно редко, поскольку это затратная для бюджета процедура". По его словам, чаще всего госзащита предоставляется в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью и/или с большими деньгами.В США и Европе для сходных целей применяется другая мера: судебный запрет приближаться к жертве на какое-либо расстояние, но российским законодательством она не предусмотрена, добавил юрист.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа.После этого суд оштрафовал его на 1,2 тысячи рублей, а полиция поставила вопрос о расширении административных ограничений. Как заявил РИА Новости сам Мохов, среди новых ограничений, которые могут на него наложить, - запрет на общение с прессой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/mokhov-1727070797.html
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виктор мохов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ксения собчак, скопин, общество

Жертве "скопинского маньяка" могут сменить имя, считает эксперт

17:45 06.04.2021 (обновлено: 17:52 06.04.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Криминальная Россия/YouTube
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В рамках государственной защиты бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Мартыновой могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в другое место и дать круглосуточную охрану, пояснил РИА Новости выступающий на правах эксперта адвокат Дмитрий Зацаринский.
Госзащиту Мартыновой предоставили после реплик Виктора Мохова, произнесенных в ее адрес в интервью Ксении Собчак. Как рассказала РИА Новости сама женщина, она не может распространяться о том, какие именно меры принимаются для ее защиты, "сказать не могу – гостайна".
"Это целый комплекс мероприятий, дорогостоящих мероприятий… Это предоставление круглосуточной охраны, в данном случае женщине, бывшей потерпевшей, а также ее семье. Их могут круглосуточно охранять, они могут переедут за счет бюджета в другое место и могут сменить фамилии и имена, а также прочие установочные данные", - объяснил Зацаринский.
Он с сожалением констатировал, что в России эта мера "применяется довольно редко, поскольку это затратная для бюджета процедура". По его словам, чаще всего госзащита предоставляется в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью и/или с большими деньгами.
В США и Европе для сходных целей применяется другая мера: судебный запрет приближаться к жертве на какое-либо расстояние, но российским законодательством она не предусмотрена, добавил юрист.
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 17:35
СМИ узнали, что "скопинскому маньяку" могут запретить общаться с прессой
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа.
После этого суд оштрафовал его на 1,2 тысячи рублей, а полиция поставила вопрос о расширении административных ограничений. Как заявил РИА Новости сам Мохов, среди новых ограничений, которые могут на него наложить, - запрет на общение с прессой.
Он себя не чувствует виноватым: скопинский маньяк выходит на свободу - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 10:19
"Скопинский маньяк" не явился на суд по делу о новых ограничениях
 
Виктор МоховРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ксения СобчакСкопинОбщество
 
 
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