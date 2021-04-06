https://ria.ru/20210406/zaschita-1727072359.html

Жертве "скопинского маньяка" могут сменить имя, считает эксперт

Жертве "скопинского маньяка" могут сменить имя, считает эксперт

В рамках государственной защиты бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Мартыновой могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:45

2021-04-06T17:45

2021-04-06T17:52

виктор мохов

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ксения собчак

скопин

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В рамках государственной защиты бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Мартыновой могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в другое место и дать круглосуточную охрану, пояснил РИА Новости выступающий на правах эксперта адвокат Дмитрий Зацаринский.Госзащиту Мартыновой предоставили после реплик Виктора Мохова, произнесенных в ее адрес в интервью Ксении Собчак. Как рассказала РИА Новости сама женщина, она не может распространяться о том, какие именно меры принимаются для ее защиты, "сказать не могу – гостайна".Он с сожалением констатировал, что в России эта мера "применяется довольно редко, поскольку это затратная для бюджета процедура". По его словам, чаще всего госзащита предоставляется в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью и/или с большими деньгами.В США и Европе для сходных целей применяется другая мера: судебный запрет приближаться к жертве на какое-либо расстояние, но российским законодательством она не предусмотрена, добавил юрист.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно постановлению ФСИН, на следующий день должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа.После этого суд оштрафовал его на 1,2 тысячи рублей, а полиция поставила вопрос о расширении административных ограничений. Как заявил РИА Новости сам Мохов, среди новых ограничений, которые могут на него наложить, - запрет на общение с прессой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/mokhov-1727070797.html

https://ria.ru/20210406/sud-1604397553.html

россия

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ксения собчак, скопин, общество