https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727112180.html

В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне

В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне

Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T23:22

2021-04-06T23:22

2021-04-06T23:28

красноармейск

татьяна петрова

пушкино

гумвд

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_94055d053b7d6e721e60eb0f9071e2fb.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова."Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне. Ею оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения", - сказала Петрова.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

https://ria.ru/20210405/ogon-1604281354.html

красноармейск

пушкино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноармейск, татьяна петрова, пушкино, гумвд, московская область (подмосковье), происшествия