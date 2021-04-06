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В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне
В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне
Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:22
2021-04-06T23:28
красноармейск
татьяна петрова
пушкино
гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова."Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне. Ею оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения", - сказала Петрова.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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красноармейск
пушкино
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красноармейск, татьяна петрова, пушкино, гумвд, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне

23:22 06.04.2021 (обновлено: 23:28 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
"Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне. Ею оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения", - сказала Петрова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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КрасноармейскТатьяна ПетроваПушкиноГУМВДМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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