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В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне
В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне
Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:22
2021-04-06T23:22
2021-04-06T23:28
красноармейск
татьяна петрова
пушкино
гумвд
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происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области, возбуждено уголовное дело о надругательстве над захоронениями, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова."Задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне. Ею оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения", - сказала Петрова.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 244 "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
https://ria.ru/20210405/ogon-1604281354.html
красноармейск
пушкино
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красноармейск, татьяна петрова, пушкино, гумвд, московская область (подмосковье), происшествия