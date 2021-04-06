https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727069551.html
В МИД рассказали о задержании журналистов CNN
В МИД рассказали о задержании журналистов CNN
Журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом, сейчас... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:32
2021-04-06T17:32
2021-04-06T17:52
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом, сейчас они в отделе полиции, заявил МИД РФ."На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали", - добавили в ведомстве.Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210406/navalnaya-1727054081.html
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РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом, сейчас они в отделе полиции, заявил МИД РФ.
"По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к исправительному учреждению", - сообщили журналистам в департаменте информации и печати МИД РФ.
"На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали", - добавили в ведомстве.
"После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела", - заключили в департаменте информации и печати МИД.
Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.
Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.