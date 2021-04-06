https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727069551.html

В МИД рассказали о задержании журналистов CNN

В МИД рассказали о задержании журналистов CNN

Журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом, сейчас... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:32

2021-04-06T17:32

2021-04-06T17:52

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом, сейчас они в отделе полиции, заявил МИД РФ."На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали", - добавили в ведомстве.Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210406/navalnaya-1727054081.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный