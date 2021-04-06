Посольство Британии запросило у России данные о задержании журналиста CNN
16:27 06.04.2021 (обновлено: 16:43 06.04.2021)
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посольство Великобритании в России срочно запрашивает информацию о задержании корреспондента CNN Мэтью Ченса у колонии во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе британской дипмисии.
"Мы в срочном порядке запрашиваем детальную информацию у органов власти РФ в связи с сообщениями о задержании гражданина Великобритании", - сказали в посольстве. В дипмиссии больше ничего не добавили к сказанному.
Днем во вторник к ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ. Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта. Полиция добавила, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.
Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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