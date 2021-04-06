https://ria.ru/20210406/vzryv-1727032140.html

В "Сахалинэнерго" опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ

В "Сахалинэнерго" опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ

Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго". РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:50

россия

сахалин

южно-сахалинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150170/15/1501701540_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_e1b86e127ad4fb5c4551584304f72079.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр – РИА Новости. Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго".Во вторник почти все население Сахалина осталось без света, в соцсетях появилась информация, что масштабные отключения связаны со взрывом на электростанции."Никакого взрыва не было. Было отключение шин на высоковольтной подстанции", - сказала пресс-секретарь ресурсоснабжающей организации Маргарита Татарова.Электроснабжение на Сахалине было нарушено в результате срабатывания автоматической защиты на узловой подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от ТЭЦ-1 в энергосистему острова, сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что электроснабжение восстановлено, при этом остаются обесточенными отдельные участки в областном центре."Бригады ездят, включают вручную выключатели на трансформаторных подстанциях", - сказала Татарова.

https://ria.ru/20210406/dagestan-1604391471.html

https://ria.ru/20210325/tskhinval-1602779799.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, южно-сахалинск, происшествия