https://ria.ru/20210406/vzryv-1727032140.html
В "Сахалинэнерго" опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ
В "Сахалинэнерго" опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ
Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго". РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:49
2021-04-06T14:49
2021-04-06T14:50
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр – РИА Новости. Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго".Во вторник почти все население Сахалина осталось без света, в соцсетях появилась информация, что масштабные отключения связаны со взрывом на электростанции."Никакого взрыва не было. Было отключение шин на высоковольтной подстанции", - сказала пресс-секретарь ресурсоснабжающей организации Маргарита Татарова.Электроснабжение на Сахалине было нарушено в результате срабатывания автоматической защиты на узловой подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от ТЭЦ-1 в энергосистему острова, сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что электроснабжение восстановлено, при этом остаются обесточенными отдельные участки в областном центре."Бригады ездят, включают вручную выключатели на трансформаторных подстанциях", - сказала Татарова.
https://ria.ru/20210406/dagestan-1604391471.html
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр – РИА Новости.
Взрыва на ТЭЦ Сахалина
не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго".
Во вторник почти все население Сахалина осталось без света, в соцсетях появилась информация, что масштабные отключения связаны со взрывом на электростанции.
"Никакого взрыва не было. Было отключение шин на высоковольтной подстанции", - сказала пресс-секретарь ресурсоснабжающей организации Маргарита Татарова.
Электроснабжение на Сахалине было нарушено в результате срабатывания автоматической защиты на узловой подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от ТЭЦ-1 в энергосистему острова, сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что электроснабжение восстановлено, при этом остаются обесточенными отдельные участки в областном центре.
"Бригады ездят, включают вручную выключатели на трансформаторных подстанциях", - сказала Татарова.