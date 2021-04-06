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Постпред России рассказал о встрече комиссии по иранской ядерной сделке
Постпред России рассказал о встрече комиссии по иранской ядерной сделке
Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошло успешно, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:11
2021-04-06T17:11
2021-04-06T17:11
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
тегеран (город)
вашингтон (город)
в мире
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ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошло успешно, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Встреча комиссии прошла в Вене во вторник на уровне политдиректоров в очном формате, делегацию РФ возглавил Ульянов."Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке было успешным. Двум группам на экспертном уровне (по снятию санкций и ядерным вопросам) поручили определить конкретные меры, которые должны быть предприняты Вашингтоном и Тегераном, чтобы восстановить полное выполнение СВПД. Группы незамедлительно приступили к работе", - написал Ульянов в Twitter.
https://ria.ru/20210406/iran-1727063583.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, тегеран (город), вашингтон (город), в мире