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ЛДПР предложила наказывать за агрессивное вождение
ЛДПР предложила наказывать за агрессивное вождение
ЛДПР на фоне резонансного ДТП с участием блогера на Садовом кольце в Москве снова предлагает ввести ответственность за агрессивное вождение, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:10
2021-04-06T13:10
ярослав нилов
лдпр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР на фоне резонансного ДТП с участием блогера на Садовом кольце в Москве снова предлагает ввести ответственность за агрессивное вождение, сообщил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Как сообщил во вторник Володин, в ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы, она в больнице в тяжелом состоянии. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Кроме того, отметил депутат, необходимо усовершенствовать систему видеонаблюдения на дорогах, чтобы камеры "вычленяли из общего потока автомобили из группы риска".Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
https://ria.ru/20210406/volodin-1604404337.html
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва

ЛДПР предложила наказывать за агрессивное вождение

13:10 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОтражение в окнах здания места ДТП на Смоленской площади в Москве
Отражение в окнах здания места ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР на фоне резонансного ДТП с участием блогера на Садовом кольце в Москве снова предлагает ввести ответственность за агрессивное вождение, сообщил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Как сообщил во вторник Володин, в ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы, она в больнице в тяжелом состоянии. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 11:02
Володин: необходимы дополнительные меры воздействия на дорожных "лихачей"
"Необходимо окончательно решить вопрос и ввести ответственность за агрессивное вождение", - заявил он, выступая на пленарном заседании во вторник.
Кроме того, отметил депутат, необходимо усовершенствовать систему видеонаблюдения на дорогах, чтобы камеры "вычленяли из общего потока автомобили из группы риска".
"Встречные потоки на таких трассах, как Садовое кольцо, должны быть разделены отбойниками для того, чтобы минимизировать риск выезда на полосу для встречного движения", - добавил Нилов.
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:16
Суд не стал рассматривать иск об удалении YouTube-аккаунта блогера Била
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
 
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФМосква
 
 
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