https://ria.ru/20210406/vozhdenie-1604429760.html

ЛДПР предложила наказывать за агрессивное вождение

ЛДПР предложила наказывать за агрессивное вождение

ЛДПР на фоне резонансного ДТП с участием блогера на Садовом кольце в Москве снова предлагает ввести ответственность за агрессивное вождение, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:10

2021-04-06T13:10

2021-04-06T13:10

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ЛДПР на фоне резонансного ДТП с участием блогера на Садовом кольце в Москве снова предлагает ввести ответственность за агрессивное вождение, сообщил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Как сообщил во вторник Володин, в ДТП пострадала сотрудница аппарата Госдумы, она в больнице в тяжелом состоянии. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. По данным дептранса Москвы, у виновника ДТП только с начала года более 400 нарушений.Кроме того, отметил депутат, необходимо усовершенствовать систему видеонаблюдения на дорогах, чтобы камеры "вычленяли из общего потока автомобили из группы риска".Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.

https://ria.ru/20210406/volodin-1604404337.html

https://ria.ru/20210405/akkaunt-1604316973.html

москва

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2021

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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва