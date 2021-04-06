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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210406/vorobev-1604411956.html
Воробьев: критических угроз подтоплений на дачных участках нет
Воробьев: критических угроз подтоплений на дачных участках нет
Глава Московской области Андрей Воробьев заявил об отсутствии критических угроз подтоплений на территории региона, об этом он сообщил на заседании правительства РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:37
2021-04-06T11:37
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил об отсутствии критических угроз подтоплений на территории региона, об этом он сообщил на заседании правительства региона во вторник."Критических угроз нет, но обращаю внимание на Домодедово, Луховицы, Раменское и те места, где традиционно идет подтопление. Мы должны держать руку на пульсе. Обратить внимание нужно и на подтопление дорог", - сказал губернатор.Воробьев добавил, что если муниципалитетам потребуется помощь, то правительство региона ее окажет незамедлительно.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев: критических угроз подтоплений на дачных участках нет

11:37 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил об отсутствии критических угроз подтоплений на территории региона, об этом он сообщил на заседании правительства региона во вторник.
"Критических угроз нет, но обращаю внимание на Домодедово, Луховицы, Раменское и те места, где традиционно идет подтопление. Мы должны держать руку на пульсе. Обратить внимание нужно и на подтопление дорог", - сказал губернатор.
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Воробьев добавил, что если муниципалитетам потребуется помощь, то правительство региона ее окажет незамедлительно.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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