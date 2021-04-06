https://ria.ru/20210406/vorobev-1604411956.html
Воробьев: критических угроз подтоплений на дачных участках нет
Воробьев: критических угроз подтоплений на дачных участках нет
Глава Московской области Андрей Воробьев заявил об отсутствии критических угроз подтоплений на территории региона, об этом он сообщил на заседании правительства РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:37
2021-04-06T11:37
2021-04-06T11:37
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил об отсутствии критических угроз подтоплений на территории региона, об этом он сообщил на заседании правительства региона во вторник."Критических угроз нет, но обращаю внимание на Домодедово, Луховицы, Раменское и те места, где традиционно идет подтопление. Мы должны держать руку на пульсе. Обратить внимание нужно и на подтопление дорог", - сказал губернатор.Воробьев добавил, что если муниципалитетам потребуется помощь, то правительство региона ее окажет незамедлительно.
https://ria.ru/20210405/proezd-1604354934.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)