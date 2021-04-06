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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210406/vologodchina-1604399896.html
На Вологодчине в этом году откроют 25 модульных ФАПов и две амбулатории
На Вологодчине в этом году откроют 25 модульных ФАПов и две амбулатории
Закупленные в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта и две амбулатории откроются в Вологодской области весной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:33
2021-04-06T10:33
вологодская область
вологодский район
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ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Закупленные в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта и две амбулатории откроются в Вологодской области весной этого года, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия новой амбулатории в селе Непотягово Вологодского района."Мы открыли первую амбулаторию, закупленную по федеральному проекту для модернизации первичного звена здравоохранения именно на селе. Наша задача обеспечить шаговую доступность для оказания первичной помощи. Здесь работают педиатр, фельдшеры, медицинская сестра и, если нужно, из центральной районной больницы приедут узкие специалисты. Также в новой амбулатории можно приобрести лекарства, снять кардиограмму, сделать прививку, сдать анализы - все в шаговой доступности", – сказал глава региона.Новая амбулатория будет обслуживать 26 населенных пунктов Спасского сельского поселения в радиусе девяти километров с населением около трёх тысяч человек, в том​ числе почти 700 детей.Губернатор добавил, что федеральный​ бюджет также​ профинансировал покупку​ 19 санитарных​ автомобилей для таких сельских медучреждений.В 2021 году в рамках региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов закупят еще​ четыре амбулатории и пять ФАПов для девяти районов области.
https://ria.ru/20210331/rekonstruktsiya-1603620167.html
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вологодский район

На Вологодчине в этом году откроют 25 модульных ФАПов и две амбулатории

10:33 06.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛОГДА, 6 апр – РИА Новости. Закупленные в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта и две амбулатории откроются в Вологодской области весной этого года, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия новой амбулатории в селе Непотягово Вологодского района.
"Мы открыли первую амбулаторию, закупленную по федеральному проекту для модернизации первичного звена здравоохранения именно на селе. Наша задача обеспечить шаговую доступность для оказания первичной помощи. Здесь работают педиатр, фельдшеры, медицинская сестра и, если нужно, из центральной районной больницы приедут узкие специалисты. Также в новой амбулатории можно приобрести лекарства, снять кардиограмму, сделать прививку, сдать анализы - все в шаговой доступности", – сказал глава региона.
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31 марта, 13:54Вологодская область
Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно
Новая амбулатория будет обслуживать 26 населенных пунктов Спасского сельского поселения в радиусе девяти километров с населением около трёх тысяч человек, в том​ числе почти 700 детей.
Губернатор добавил, что федеральный​ бюджет также​ профинансировал покупку​ 19 санитарных​ автомобилей для таких сельских медучреждений.
В 2021 году в рамках региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов закупят еще​ четыре амбулатории и пять ФАПов для девяти районов области.
 
Вологодская областьВологодский район
 
 
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