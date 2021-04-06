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В Подмосковье водителей предупредили о дожде и усилении ветра во вторник

В Подмосковье водителей предупредили о дожде и усилении ветра во вторник

Усиление ветра, дождь и мокрый снег ожидается в Московской области вечером во вторник, водителям стоит быть внимательнее на дорогах, предупредили в региональном РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:10

2021-04-06T17:10

2021-04-06T17:24

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Усиление ветра, дождь и мокрый снег ожидается в Московской области вечером во вторник, водителям стоит быть внимательнее на дорогах, предупредили в региональном минтрансе.В связи с этим минтранс призвал не спешить на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, а также не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество