В Подмосковье водителей предупредили о дожде и усилении ветра во вторник
17:10 06.04.2021 (обновлено: 17:24 06.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Усиление ветра, дождь и мокрый снег ожидается в Московской области вечером во вторник, водителям стоит быть внимательнее на дорогах, предупредили в региональном минтрансе.
"В Московской области синоптики сегодня вечером прогнозируют усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и небольшой дождь на западе области. Ночью, 7 апреля, ветер до 11 метров в секунду, ожидается небольшой мокрый снег, температура до плюс 4 градусов. С утра также местами по области ожидается умеренный дождь", - сообщили в ведомстве.
В связи с этим минтранс призвал не спешить на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, а также не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.