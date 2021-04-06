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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1727043187.html
Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19
Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19
Четверть населения РФ считает, что вакцинация от коронавируса не нужна или вредна, с этими людьми нужно продолжать работу, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:41
2021-04-06T15:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
николай малышев
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Четверть населения РФ считает, что вакцинация от коронавируса не нужна или вредна, с этими людьми нужно продолжать работу, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Он отметил, что вакцинация продвигается "не так удовлетворительно, как хотелось бы". По его словам, открыто большое количество пунктов, где можно провести вакцинацию, но "люди идут, мягко скажем, жидкой цепочкой".
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коронавирус в россии, россия, николай малышев, общество

Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19

15:41 06.04.2021 (обновлено: 15:47 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Четверть населения РФ считает, что вакцинация от коронавируса не нужна или вредна, с этими людьми нужно продолжать работу, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Он отметил, что вакцинация продвигается "не так удовлетворительно, как хотелось бы". По его словам, открыто большое количество пунктов, где можно провести вакцинацию, но "люди идут, мягко скажем, жидкой цепочкой".
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"Над этим надо работать постоянно. 25% населения считают, что вакцинация или вообще не нужна, или она вредна для здоровья, и конечно с этим людьми нужно продолжать работать", - заявил Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
 
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