https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1727043187.html

Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19

Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19

Четверть населения РФ считает, что вакцинация от коронавируса не нужна или вредна, с этими людьми нужно продолжать работу, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:41

2021-04-06T15:41

2021-04-06T15:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

николай малышев

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Четверть населения РФ считает, что вакцинация от коронавируса не нужна или вредна, с этими людьми нужно продолжать работу, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.Он отметил, что вакцинация продвигается "не так удовлетворительно, как хотелось бы". По его словам, открыто большое количество пунктов, где можно провести вакцинацию, но "люди идут, мягко скажем, жидкой цепочкой".

https://ria.ru/20210406/vaktsina-1604420407.html

россия

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коронавирус в россии, россия, николай малышев, общество