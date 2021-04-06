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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1642719719.html
В Китае использовано более 142 млн доз вакцины против COVID-19
В Китае использовано более 142 млн доз вакцины против COVID-19
По состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:20
2021-04-06T14:20
коронавирус covid-19
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Как сообщалось ранее, в Китае к 28 марта общее количество прививок от COVID-19 по стране достигало 102 миллионов.
https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html
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коронавирус covid-19, китай

В Китае использовано более 142 млн доз вакцины против COVID-19

14:20 06.04.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
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Вчера, 11:10Россия-Китай: Главное
Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%
Как сообщалось ранее, в Китае к 28 марта общее количество прививок от COVID-19 по стране достигало 102 миллионов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
 
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