https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1642719719.html

В Китае использовано более 142 млн доз вакцины против COVID-19

В Китае использовано более 142 млн доз вакцины против COVID-19

По состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:20

2021-04-06T14:20

2021-04-06T14:20

коронавирус covid-19

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 5 апреля этого года в Китае в общей сложности было использовано более 142,8 миллиона доз вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Как сообщалось ранее, в Китае к 28 марта общее количество прививок от COVID-19 по стране достигало 102 миллионов.

https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html

китай

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2021

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коронавирус covid-19, китай