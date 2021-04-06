В Киеве противники вакцинации от COVID-19 вышли на митинг
12:06 06.04.2021 (обновлено: 12:58 06.04.2021)
КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Митинг противников и опасающихся принудительной вакцинации против коронавируса проходит во вторник возле здания офиса президента Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил создание национального плана вакцинации против коронавируса COVID-19, который предусматривает прививки для большинства взрослого населения страны до конца года. Вакцинация против коронавируса на Украине добровольная.
Несколько десятков человек пришли к офису Зеленского высказаться против "несовершенных вакцин" и требовать не допустить принудительной вакцинации. При этом участники митинга не уточняют, почему считают ее возможной. Они держат плакаты "Нет исследованиям над людьми", "Нет медицинской диктатуре". Все участники собрания нарушают карантинные меры и не носят маски.
К митингующим подошли полицейские и просили надеть маски и соблюдать карантинные ограничения. Но собравшиеся не послушали полицейских и накричали на них. Полицейские отошли и ждут завершения собрания, чтобы составить административные протокол на нарушителей карантина.
"Чтобы мне что-то запретить, вы должны пойти в суд и там доказать, что я должна носить намордник и сделать принудительно прививку", - заявила одна из участниц собрания. "Мы не лабораторные крысы, не надо нам вашей вакцины. Вы и есть наш вирус. Колите себе свои вакцины, проводите опыты на себе", - добавила еще одна митингующая.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине. В конце марта в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов отмечал, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.