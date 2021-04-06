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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/vaktsina-1727093779.html
Украина договорилась о поставке десяти миллионов доз вакцины Pfizer
Украина договорилась о поставке десяти миллионов доз вакцины Pfizer
Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент страны... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:53
2021-04-06T19:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
андрей ермак
максим степанов
astrazeneca
владимир зеленский
индия
киев
украина
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент страны Владимир Зеленский."Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - цитирует Зеленского пресс-служба.Пресс-служба офиса сообщила, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата на Украину по поручению главы государства занимался руководитель офиса президента Андрей Ермак. "Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель офиса президента.Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля.В конце марта на Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов заявил, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.
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коронавирус covid-19, андрей ермак, максим степанов, astrazeneca , владимир зеленский, индия, киев, украина, в мире

Украина договорилась о поставке десяти миллионов доз вакцины Pfizer

19:53 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Пресс-служба офиса сообщила, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата на Украину по поручению главы государства занимался руководитель офиса президента Андрей Ермак. "Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель офиса президента.
Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля.
В конце марта на Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов заявил, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей ЕрмакМаксим СтепановAstraZenecaВладимир ЗеленскийИндияКиевУкраинаВ мире
 
 
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