https://ria.ru/20210406/vaktsina-1727093779.html

Украина договорилась о поставке десяти миллионов доз вакцины Pfizer

Украина договорилась о поставке десяти миллионов доз вакцины Pfizer

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент страны... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:53

2021-04-06T19:53

2021-04-06T19:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андрей ермак

максим степанов

astrazeneca

владимир зеленский

индия

киев

украина

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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, сообщил президент страны Владимир Зеленский."Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - цитирует Зеленского пресс-служба.Пресс-служба офиса сообщила, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата на Украину по поручению главы государства занимался руководитель офиса президента Андрей Ермак. "Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель офиса президента.Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля.В конце марта на Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов заявил, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андрей ермак, максим степанов, astrazeneca , владимир зеленский, индия, киев, украина, в мире