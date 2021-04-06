Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/vaktsina-1727042793.html
Премьер Испании раскритиковал позицию властей Мадрида по "Спутнику V"
Премьер Испании раскритиковал позицию властей Мадрида по "Спутнику V"
Премьер Испании Педро Санчес раскритиковал позицию властей сообщества Мадрид, которые начали предварительные переговоры о возможных поставках в столичный регион РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:40
2021-04-06T15:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
педро санчес
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ec1ca7dfbac3ff1117012adc470788e0.jpg
МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес раскритиковал позицию властей сообщества Мадрид, которые начали предварительные переговоры о возможных поставках в столичный регион российской вакцины "Спутник V", и призвал дождаться решения европейского регулятора.Ранее во вторник власти автономного сообщества Мадрид сообщили, что в связи с бездействием центральных властей ведут предварительные переговоры о возможных поставках "Спутника V" в столичный регион, если вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)."Все правительства автономных сообществ, правительство Испании, правительства Европы... должны быть ответственными, серьезными и солидарными. Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек. Я призываю все институты, все администрации к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине", - заявил Санчес на пресс-конференции, комментируя переговоры мадридских властей по поводу поставок "Спутника V".Глава испанского кабмина напомнил, что российская вакцина находится на рассмотрении EMA, и заявил, что правительство Испании хочет "гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников".Как ранее пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение вести переговоры самостоятельно.Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений.В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_47:0:1820:1330_1920x0_80_0_0_25c1ce38929f21d13060cad1054af0de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, педро санчес, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, александр новак, в мире

Премьер Испании раскритиковал позицию властей Мадрида по "Спутнику V"

15:40 06.04.2021
 
© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : предоставлено правительством Испании
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес раскритиковал позицию властей сообщества Мадрид, которые начали предварительные переговоры о возможных поставках в столичный регион российской вакцины "Спутник V", и призвал дождаться решения европейского регулятора.
Ранее во вторник власти автономного сообщества Мадрид сообщили, что в связи с бездействием центральных властей ведут предварительные переговоры о возможных поставках "Спутника V" в столичный регион, если вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
"Все правительства автономных сообществ, правительство Испании, правительства Европы... должны быть ответственными, серьезными и солидарными. Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек. Я призываю все институты, все администрации к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине", - заявил Санчес на пресс-конференции, комментируя переговоры мадридских властей по поводу поставок "Спутника V".
Глава испанского кабмина напомнил, что российская вакцина находится на рассмотрении EMA, и заявил, что правительство Испании хочет "гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Как ранее пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение вести переговоры самостоятельно.
Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".
В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений.
В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПедро СанчесКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр НовакВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
Лента новостейМолния