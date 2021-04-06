https://ria.ru/20210406/vaktsina-1727042793.html

Премьер Испании раскритиковал позицию властей Мадрида по "Спутнику V"

Премьер Испании раскритиковал позицию властей Мадрида по "Спутнику V"

Премьер Испании Педро Санчес раскритиковал позицию властей сообщества Мадрид, которые начали предварительные переговоры о возможных поставках в столичный регион РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:40

2021-04-06T15:40

2021-04-06T15:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

педро санчес

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

александр новак

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МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес раскритиковал позицию властей сообщества Мадрид, которые начали предварительные переговоры о возможных поставках в столичный регион российской вакцины "Спутник V", и призвал дождаться решения европейского регулятора.Ранее во вторник власти автономного сообщества Мадрид сообщили, что в связи с бездействием центральных властей ведут предварительные переговоры о возможных поставках "Спутника V" в столичный регион, если вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)."Все правительства автономных сообществ, правительство Испании, правительства Европы... должны быть ответственными, серьезными и солидарными. Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек. Я призываю все институты, все администрации к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине", - заявил Санчес на пресс-конференции, комментируя переговоры мадридских властей по поводу поставок "Спутника V".Глава испанского кабмина напомнил, что российская вакцина находится на рассмотрении EMA, и заявил, что правительство Испании хочет "гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников".Как ранее пояснили РИА Новости в совете по здравоохранению сообщества Мадрид, первая встреча по поставкам "Спутника V" в Испанию состоялась еще 11 февраля по просьбе представителей заинтересованной стороны, которые сообщили, что планируют производить вакцину в Галисии (северо-запад Испании), после этого прошли еще две встречи с "другими представителями российской вакцины". Там также обвинили центральные власти Испании в бездействии, в связи с чем региональное ведомство приняло решение вести переговоры самостоятельно.Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".В фармкомпании Zendal РИА Новости ранее заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений.В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.

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