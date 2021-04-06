https://ria.ru/20210406/vaktsina-1727030432.html

Французская компания Valneva успешно испытала вакцину от COVID-19

Французская компания Valneva успешно испытала вакцину от COVID-19

Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, объявила во вторник о... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:42

2021-04-06T14:42

2021-04-06T14:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

франция

в мире

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, объявила во вторник о положительных результатах испытания своей вакцины от коронавируса."Компания Valneva, специализирующаяся на разработке и коммерциализации профилактических вакцин от инфекционных заболеваний, сегодня объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 с адъювантом VLA2001", - говорится в пресс-релизе компании.Отмечается, что третья фаза клинических испытаний может начаться в конце апреля.В исследованиях принимали участие 153 взрослых человека в возрасте от 18 до 55 лет. По данным компании, у более 90% участников после вакцины образовался значительный уровень антител."Вакцина VLA2001 в целом оказалась безопасна и хорошо переносилась... Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными, и только два участника сообщили о более серьезных эффектах, таких как головная боль и утомляемость", - сообщается в заявлении.

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире