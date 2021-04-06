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В Минздраве рассказали о поставках вакцины от коронавируса в регионы

В Минздраве рассказали о поставках вакцины от коронавируса в регионы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионы поставляются стабильно, работают около пяти тысяч пунктов вакцинации. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:12

2021-04-06T13:12

2021-04-06T13:18

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распространение коронавируса

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса в регионы поставляются стабильно, работают около пяти тысяч пунктов вакцинации."Сегодня уже поставляются вакцины стабильно в регионы Российской Федерации, фактически, отгрузки идут ежедневно", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.По его словам, пять тысяч стационарных пунктов вакцинации уже развернуто в регионах, также работают более 1360 передвижных пунктов вакцинации.

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2021

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