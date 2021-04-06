https://ria.ru/20210406/vaktsina-1604420407.html

Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России

Лавров допустил производство индийской вакцины от COVID-19 в России

Москва не исключает возможность производства индийской вакцины от COVID-19 в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим индийским... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:31

2021-04-06T12:31

2021-04-06T12:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сергей лавров

москва

индия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва не исключает возможность производства индийской вакцины от COVID-19 в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром."У нас очень тесные контакты с индийскими друзьями... Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство вакцины на российской территории. Наверное, специалисты должны это обсуждать и исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста, обсуждается ли возможная закупка Россией индийской вакцины Covaxin.В понедельник издание The Hindu со ссылкой на источник сообщило, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней. Выдача такого разрешения сделает "Спутник V" третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

москва

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей лавров, москва, индия